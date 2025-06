Trent 12 – A Real Madrid bemutatta Alexander-Arnoldot

Mint ismert, Trent Alexander-Arnold érkezését május 30-án jelentette be a Real Madrid, a hivatalos bemutatására azonban csak most csütörtökön került sor – azt követően, hogy két nappal ezelőtt a Bournemouth-tól érkező Dean Huijsent is bemutatták a „királyiak.”

A Liverpooltól szerződtetett Alexander-Arnold délelőtt először átesett az orvosi vizsgálaton, majd Florentino Pérez klubelnök társaságában aláírta a szerződését a Real Madridhoz. Ezt követően elkezdődött a ceremónia a madridiak valdebebasi sportközpontjában, ahol elsőként az elnök üdvözölte a megjelenteket: „Ma egy olyan játékos érkezett a Real Madridhoz, aki már mindent megnyert, és aki a világ egyik legjobb jobbhátvédje, a Liverpool legendája. Szeretnénk kifejezni a hálánkat amiatt, hogy a Real Madridot választotta. Mehetett volna más klubokhoz, vagy maradhatott volna a Liverpoolnál is, mégis minket választott, mert itt akart futballozni” – fogalmazott Florentino Pérez.

Az elnök után a főszereplő is színpadra lépett, és jókora meglepetést okozott azzal, hogy nem angolul, hanem spanyolul szólalt meg: „Mindenkinek köszönöm ezt a lehetőséget. Nem mindennap történik meg az emberrel, hogy a Real Madridhoz igazolhat. Ez egy valóra vált álom számomra, alig várom, hogy megmutassam a játékomat a Real Madrid szurkolóinak. Tisztában vagyok azzal a felelősséggel, ami az itteni játékkal jár, mindent bele fogok adni azért, hogy sok címet nyerjek a csapattal. Nagyon köszönöm, hajrá, Madrid!”

A Real Madrid új szerzeménye a 12-es számú mezt választotta, és hatéves szerződést írt alá a Real Madridhoz, amely már a klubvilágbajnokságon számíthat a játékára.

A 26 éves Alexander-Arnold korábban csak a Liverpoolban szerepelt, az első csapatban még 2016-ban mutatkozott be, és 354 hivatalos mérkőzésen 23-szor volt eredményes. A „vörösökkel” egyebek mellett kétszer nyerte meg a Premier League-et (2020, 2025), egyszer az FA-kupát (2022) és egyszer a Bajnokok Ligáját (2019). A legrangosabb európai kupasorozatban további két alkalommal is döntőt játszott, ám mind a kettőt elveszítette – érdekesség, hogy mind a kétszer a Real Madriddal szemben.

Az elsősorban jobbhátvédként bevethető, de a középpályán is gyakran használt játékos az angol válogatottban is alapembernek számít: még 2018-ban mutatkozott be a „háromoroszlánosoknál”, és megjárt két világbajnokságot (2018, 2022) és egy Európa-bajnokságot (2024). A felnőttek között eddig 33-szor lépett pályára.