Van élet Arrasate után is? Az Osasuna a Sevilla legyőzésével tartotta életben európai álmait

A 25. percben tört meg a gólcsend az El Sadarban, Rubén García remek helyzetfelismeréssel (és kiváló rúgótechnikával) lőtt a jobb oldalról a bal felsőbe egy szabadrúgást. Hét perccel később megfogyatkoztak a vendégek, a játékvezető könyöklés miatt szórta ki Dodi Lukébakiót. A szünet előtt hazai oldalról Pablo Ibánez is piros lapot kapott, de videózás után megúszta a kiállítást.

A fordulás után a pamplonaiak az előny megtartására koncentráltak, míg a Sevilla emberhátrányban is egyenlíthetett volna, de a végjátékban két óriási helyzetet is kihagyott – az Osasuna mindhárom pontot otthon tartotta, s továbbra is versenyben van az európai kupaszereplésért. Ez nem kis fegyvertény, mivel múlt nyáron a korábbi sikerkovács, Jagoba Arrasate helyét Vicente Moreno vette át Navarrában, miközben a Sevillának az edzőváltás után sem megy a játék, Joaquín Caparrós két meccsen egy pontot számlál régi-új csapata mestereként. 1–0

Az első félidő gólt nem, de kiállítást hozott a Leganés és a Girona összecsapásán, a 19. percben Seydouba Cissé volt utolsó emberként szabálytalan. Az emberelőnybe kerülő Girona a fordulás után váltotta gólra a létszámbeli fórt, Portu beadásából Cristhian Stuani bólintott a kapu bal oldalába. A mérkőzés utolsó 20 percében – emberelőnye dacára – átengedte a kezdeményezést a katalán együttes, s erre alaposan rá is fázott, gyors akció végén ugyanis Munir El-Haddadi 12 méterről a bal alsó sarokba lőtt, döntetlenre mentve a meccset. A pontosztozkodás egyik félnek sem valami kedvező, a Girona nem tudott ellépni a kiesőzónától, s immár 11 bajnoki óta nyeretlen, míg a Leganés nem tudta lépéshátrányba került a bennmaradó helyen álló, a fordulóban nagy skalpot szedő Alavésszel szemben. 1–1

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

Leganés–Girona 1–1 (Munir 90+2., ill. Stuani 54.)

Kiállítva: S. Cissé (Leganés, 19.)

Osasuna–Sevilla 1–0 (R. García 25.)

Kiállítva: Lukébakio (Sevilla, 32.)

Később

21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Real Betis–Valladolid (Tv: Spíler1)

Szerdán játszották

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Tenaglia 65.)

Getafe–Real Madrid 0–1 (Arda Güler 21.)

Athletic Bilbao–Las Palmas 1–0 (I. Williams 5.)

Celta Vigo–Villarreal 3–0 (Fernando López 45., B. Iglesias 53., Aspas 87. – 11-esből)

Kiállítva: Bailly (37., Villarreal)

Kedden játszották

Valencia–Espanyol 1–1 (Guerra 57., ill. Puado 40.)

Barcelona–Mallorca 1–0 (Dani Olmo 46.)