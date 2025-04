Lamine Yamal százszázalékos maradt Kylian Mbappé ellen

A szombati Király-kupa-döntő Lamine Yamal és Kylian Mbappé külön csatája miatt is izgalmasnak ígérkezett. Bár előbbi 17 éves, utóbbi pedig 26, mégis könnyen elképzelhető, hogy a következő években hasonló rivalizálás lesz köztük, mint korábban Lionel Messi és Cristiano Ronaldo között. Még akkor is igaz ez, ha nyilván nem lehet összehasonlítani a két korszakot és a két-két futballistát. Ugyanakkor a Barcelona és a Real Madrid klasszisai között mindig is volt egyfajta versengés, márpedig az egyértelmű, hogy jelenleg ők a két csapat legnagyobb sztárjai.

Ami biztos, hogy kettejük külön meccsében egyelőre 4–0-ra vezet Lamine Yamal. Először a tavalyi Európa-bajnokság elődöntőjében játszottak egymással, a spanyolok 2–1-re győzték le a franciákat, Yamal pedig lőtt egy hatalmas bombagólt.

Legközelebb a tavaly októberben rendezett el Clásicon találkoztak a bajnokságban, akkor a katalánok 4–0-ra nyertek a Santiago Bernabéu Stadionban, a 17 éves szélső egy góllal vette ki a részét a sikerből. A januári Szuperkupa-döntőben mindketten betaláltak, de a Barca ott is simán, 5–2-re győzött. A negyedik összecsapás a szombati kupadöntő volt, ahol Kylian Mbappé lőtt egy szép gólt, Yamal adott két gólpasszt, a katalánok pedig a hosszabbításban 3–2-re felülkerekedtek.

A 17 éves spanyol szélső egyébként a mérkőzés után elárulta, hogy már a szállodában biztos volt a sikerben.

„Mondtam Ronald Araújónak, hogy nem számít, ha a Real Madrid szerez egy gólt vagy esetleg kettőt. Ebben az idényben nem bírnak velünk” – idézte őt a Mundo Deportivo.

Ebben az idényben egyébként elméletileg még két tétmérkőzésen is összecsaphat egymással Mbappé és Yamal, vagyis a világbajnok franciának lesz esélye javítani a mérlegen. Május 11-én a bajnokságban is rendeznek még egy el Clásicót, majd június 5-én Stuttgartban a Nemzetek Ligája elődöntőjében találkozik egymással Spanyolország és Franciaország.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

DÖNTŐ

FC BARCELONA–REAL MADRID 3–2 (1–0, 2–2, 2–2) – hosszabbítás után

Sevilla, Estadio de la Cartuja. Vezette: Ricardo de Burgos Bengoetxea

BARCELONA: Szczesny – Koundé, Cubarsí, Inigo Martínez, Gerard Martín (R. Araújo, 85.) – F. de Jong (Gavi, 85.), Pedri (Eric García, 98.) – Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermín López, 65.), Raphinha – Ferran Torres (Pau Víctor, 115.). Vezetőedző: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois – Lucas Vázquez (Modric, 55.), Raúl Asencio, Rüdiger (Endrick, 110.), F. Mendy (Fran García, 11.) – Valverde, Tchouaméni, Ceballos (Güler, 55.) – Bellingham – Rodrygo (K. Mbappé, a szünetben), Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 89.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Pedri (28.), Ferran Torres (84.), Koundé (116.), ill. K. Mbappé (70.), Tchouaméni (77.)

Kiállítva: Rüdiger (120+3.), Lucas Vázquez (120+4.), Bellingham (120+4.)