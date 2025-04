A tartalékcsapat edzője lesz az idény végén távozó Alguacil utódja San Sebastiánban – hivatalos

Mint ismert, a jelenlegi idény végén távozik a kék-fehéreket 2018 óta irányító Imanol Alguacil, aki 2020-ban Király-kupát nyert a baszk együttessel.

Noha a spanyol sajtóban több lehetséges utód neve is felmerült – többek között Julen Lopeteguit és a Gironát irányító Míchel Sánchezt is összeboronálták a klubbal –, de a klub végül a tartalékcsapatnál dolgozó Sergio Francisco kinevezése mellett döntött. A döntés nem precedens nélküli, hiszen maga Alguacil is a tartalékoktól került a baszk együttes élére.

ℹ️ Sergio Francisco será el técnico del primer equipo. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 25, 2025

A 46 éves tréner (aki játékosként öt meccsen szerepelt a Real Sociedadban) sikerrel vette át a Leverkusenbe távozó Xabi Alonso helyét a „Sanse” névre keresztelt második számú csapat élén, s olyan, jelenleg is a felnőttcsapatban szereplő játékosokat fedezett fel, mint Pablo Marín, Jon Ander Olasagasti vagy Jon Mikel Aramburu.