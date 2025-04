A BL-be igyekvő Real Betis 5–1-es pofonnal küldte a másodosztályba Nikitscheréket

Real Betis–Real Valladolid

Az utolsó szalmaszálba próbált belekapaszkodni a Valladolid Sevillában, hiszen egy győzelemmel is csak matematikai esélye maradt volna a túlélésre a lila-fehér együttesnek. A Nikitscher Tamást csak a kispadra nevező Álvaro Rubiónak már a nyolcadik percben váltania kellett, a megsérülő Javi Sánchez helyére Aidoo érkezett. Kilenc perccel később elkezdte beverni a szögeket a Valladolid koporsójába a Betis: Isco parádés, jobb oldalról érkező beadását Cucho Hernández csúsztatta tovább, a labda a csereként beálló Aidoo-n megpattanva jutott el Jesús Rodríguezhez, aki 10 méterről a hálóba bikázott. A szünet előtt a játék képéhez képest váratlanul egyenlítettek a vendégek: Raúl Moro remek ütemben ugratta ki Chukit (teljes nevén Iván San José Cantalejót), aki előbb elhúzta a labdát a kapujából rossz ütemben kirontó Adrián mellett, majd balról az őrizetlenül maradt hálóba emelt.

A szerzett gól nyomán felbuzdulva foggal-körömmel küzdött a fordításért (és az életben maradás elméleti esélyéért) a Valladolid, de a félidő derekán az utolsó remények is szertefoszlottak. A 64. percben Cucho Hernández csúsztatott a tizenegyespont magasságából a kapu jobb oldalába, majd két perccel később egy gondatlan labdaeladást követően Isco lőtt tíz méterről a jobb alsóba.

A zöld-fehér gólok a meccs hajrájában sem maradtak el, Romain Perraud egy látványos, egyérintős akció végén volt eredményes, majd a rendes játékidő utolsó percében Abde Ezzalzuli is betalált, beállítva a végeredményt. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy a Nikitscher Tamást a kispadon hagyó Valladolid matematikailag is búcsúzott az élvonaltól. 5–1

Atlético Madrid–Rayo Vallecano

Az első félidő elején és végén is fejes gólt láthatott a madridi Metropolitano közönsége. A 3. percben Alexander Sörloth bólintott a kapuba Giuliano Simeone beadásából, míg a játékrész utolsó percében De Paul varázsolta Conor Gallagher fejére a labdát, ő a kinn álló kapus fölött csúsztatott a hálóba. A két találat között a Rayónak is voltak helyzetei, de gólt nem tudott szerezni a vendégegyüttes. A meccs hajrájában Julián Álvarez is feliratkozott a gólszerzők közé – hozta a kötelezőt Diego Simeone csapata. 3–0

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3–0 (Sörloth 3., Gallagher 45., J. Álvarez 77.)

Real Betis–Valladolid 5–1 (J. Rodríguez 17., C. Hernández 64., Isco 66., Perraud 84., Ezzalzuli 90., ill. Chuki 41.)

Leganés–Girona 1–1 (Munir 90+2., ill. Stuani 54.)

Kiállítva: S. Cissé (Leganés, 19.)

Osasuna–Sevilla 1–0 (R. García 25.)

Kiállítva: Lukébakio (Sevilla, 32.)

Szerdán játszották

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Tenaglia 65.)

Getafe–Real Madrid 0–1 (Arda Güler 21.)

Athletic Bilbao–Las Palmas 1–0 (I. Williams 5.)

Celta Vigo–Villarreal 3–0 (Fernando López 45., B. Iglesias 53., Aspas 87. – 11-esből)

Kiállítva: Bailly (37., Villarreal)

Kedden játszották

Valencia–Espanyol 1–1 (Guerra 57., ill. Puado 40.)

Barcelona–Mallorca 1–0 (Dani Olmo 46.)