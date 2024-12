„Az UEFA olyan, mint a Titanic zenészei” – a Real Madrid ügyvezető igazgatója továbbra is kitart a Szuperliga mellett

A Real Madrid Szuperliga-törekvései kapcsán José Ángel Sánchez biztosított mindenkit arról, hogy a Real Madrid nem hátrál meg, és tartja magát korábbi pozíciójához: „Ha meg akarjuk változtatni a labdarúgás vezető pozícióját a sport- és szórakoztatóiparban, akkor meg kell változtatnunk a rendszert. Az UEFA olyan, mint a Titanic zenészei, akik akkor is játszottak, amikor a hajó már süllyedt. Az általunk eddig ismert rendszernek vége van, másképp kell megszerveznünk a dolgokat. Ez az ok állt a Szuperliga mögött is, és az ügy most sürgetőbb, mint valaha” – fogalmazott a madridiak egyik legfontosabb embere.

José Ángel Sánchez a folytatásban a televíziós bevételekről is beszélt, s ennek kapcsán aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a spanyol klubok nem tudnak versenyezni például az angol élvonalban szereplő csapatok lehetőségeivel. Szavai szerint a verseny jelenleg tisztességtelen a felek között, s külön is kiemelt két klubot, a Manchester Cityt és a Paris Saint-Germaint, amelyek véleménye szerint nem tartják be a szabályokat. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a Real Madrid nem változtat a mentalitásán: „Úgy érezzük magunkat, mint Asterix a rómaiak uralta világban; de azt is érezzük, hogy megvan a varázsitalunk a küzdelemhez. Nagyon különleges klub vagyunk, erős hagyományokkal, de meg kell vívnunk ezeket a csatákat, hogy megvédjük magunkat. Egy dolog harcolni a magáncégek ellen, de egy másik az olyan országok ellen, amelyek klubokat birtokolnak és végtelen sok pénzük van” – mondta, hozzátéve azt is, hogy minden nehézség ellenére a Real Madrid az első klub a labdarúgás történetében, amelynek éves bevétele meghaladja az egymilliárd eurót.

„Optimista vagyok a labdarúgás jövőjét illetően, az emberek továbbra is szeretik ezt a sportágat, de bizonyos dolgokon muszáj lesz változtatni” – tért át egy másik témára Sánchez, aki úgy fogalmazott, hogy szerinte az UEFA szemében a Real Madrid a legfőbb ellenség: „Olyan modell hívei vagyunk, amelyben a klubok maguk határozhatják meg a sorsukat, ahogy az van szinte az összes többi sportágban” – mondta, kiemelve azt, hogy a Real Madrid már csak ezért is kiáll a Szuperliga mellett, s kész harcolni az európai szövetséggel szemben. „Az olyan kluboknak, mint a Real Madrid, nem kell tartaniuk a szankciókkal való fenyegetésektől pusztán azért, mert ötletei vannak arról, hogy milyen lehet a labdarúgás jövője. Miért irányítana az UEFA egy olyan versenysorozatot, ahol a klubok vállalnak minden üzleti kockázatot?” – tette fel a kérdést.