Griezmann parádés gólt szerzett, az Atlético erődemonstrációt tartott Valladolidban

Huszonhat percig állta a „matracosok” ostromát a Valladolid, majd gyors egymásutánban háromszor is kapitulált. Elsőként Clément Lenglet pofozta a kapuba Llorente beadását, majd Julián Álvarez értékesített egy kipattanót. Harmadikként Rodrigo De Paul lőtt laposan a jobb alsóba Griezmann passzából – játszi könnyedséggel gázolt át ellenfelén az Atlético, s háromgólos előnnyel vonult a szünetre.

A fordulás után Antoine Griezmann is betalált – a francia támadó zseniális labdaátvétel, illetve csel után gurított a kapus mellett a hálóba –, így bő 50 perc alatt minden lényegi kérdés eldőlt a José Zorrilla Stadionban. A folytatásban visszavett a tempóból a Simeone-csapat, viszont Oblaknak így is csak egyszer kellett védenie, majd a meccs legvégén Alexander Sörloth is gólt szerzett – tükörsima győzelmet arattak a piros-fehérek, s a vasárnap pályára lépő Real Madridot ideiglenesen megelőzve feljöttek a második helyre. 0–5

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

Valladolid–Atlético Madrid 0–5 (Lenglet 26., J. Álvarez 35., De Paul 37., Griezmann 52., Sörloth 90+2.)

Korábban

Barcelona–Las Palmas 1–2 (Raphinha 61., ill. Sandro Ramírez 49., Fábio Silva 67.)

Alavés–Leganés 1–1 (C. Vicente 87., ill. Ó. Rodríguez 67.)

Espanyol–Celta Vigo 3–1 (Cardona 40., Cabrera 53., Seddira 87., ill. Aspas 83. – 11-esből)

Vasárnap

14.00: Villarreal–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Mallorca–Valencia 2–1 (Larin 45+3., A. Prats 81., ill. Rioja 32. – 11-esből)