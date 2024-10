Courtois is megsérült, várhatóan ő is kihagyja az el Clásicót

Korábban beszámoltunk arról, hogy Rodrygo medencecsont-sérülést szenvedett, várhatóan kihagyja a szombati el Clásicót. Most újabb játékos állapotáról jelentett be frissítést a klub, Thibaut Courtois is sérülést szenvedett. „A Real Madrid orvosi szolgálata Thibaut Courtois-n végzett vizsgálatokat követően a bal lábán lévő izom sérülését diagnosztizálta” – olvasható a klub honlapján.

A Real Madrid egyelőre nem közölte hivatalosan, hogy a kapus nem lesz bevethető a Barcelona ellen szombaton, Fabrizio Romano már tényként kezeli.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német) 5–2 (0–2)

Madrid, Santiago Bernabéu, 74 642 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

Real Madrid: Courtois – L. Vázquez, Militao, Rüdiger, F. Mendy – Rodrygo (Tchouaméni, 85.), Valverde, Modric (Camavinga, 71.), Bellingham (Arda Güler, 90.) – K. Mbappé (Ceballos, 90.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson (Emre Can, 76.), Süle, N. Schlotterbeck, Benszebaini – F. Nmecha (Beier, 76.), Sabitzer – Malen (P. Gross, 64.), Brandt, Gittens (Anton, 55.) – Guirassy. Vezetőedző: Nuri Sahin

Gólszerző: Rüdiger (60.), Vinícius Júnior (63., 86., 90+3.), L. Vázquez (83.), ill. Malen (30.), Gittens (34.)