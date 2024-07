La Liga: Yoro elvesztése után Eb-győztes spanyol védőt igazolhat a Real Madrid – sajtóhír

Mint arról portálunkon is beszámoltunk, Leny Yoro minden bizonnyal a Manchester Unitedben folytatja a pályafutását, ami azért jelent nagy gondot a Real Madridnak, mert a francia játékos volt eredetileg a „királyiak” első számú kiszemeltje. A középhátvéd poszt megerősítése azért nagyon fontos a Madridnak, mert a nyáron a biztos pont Nacho elhagyta az együttest, Éder Militao pedig továbbra sincs olyan formában, hogy életbiztosításként lehetne rá tekinteni. Nem beszélve arról, hogy David Alaba sem épült még fel sérüléséből, s azt sem tudni, hogy a már 32. életévét is betöltő osztrák védő milyen formában lesz egy ilyen hosszú kihagyás után – vagyis a kockázat (vagy ha úgy tetszik, a tét) csöppet sem kicsi.

Emiatt döntött a klub egy középhátvéd szerződtetése mellett, ám most úgy néz ki, a B-tervet kell aktiválnia Florentino Pérez klubelnöknek. A B-tervnek pedig három oldala is van: az egyik, hogy a Real Madrid házon belül oldja meg a problémát. Ez jelentheti azt, hogy valakit felhoznak az utánpótlásból, de kézenfekvőbbnek tűnik a másik megoldás, miszerint az eredetileg balhátvédként bevethető Ferland Mendyből faragnak ideiglenes középső hátvédet. Carlo Ancelotti állítólag utóbbi megoldást támogatja is, ehhez azonban az kell, hogy Mendy maradjon a klubnál, merthogy a francia légiós jövője sem biztos még.

A harmadik lehetőség, hogy a madridiak ismét szétnéznek az átigazolási piacon, és megpróbálnak szerződtetni valakit. Ez nem lesz könnyű, egyrészt azért, mert a piacon kevés a mozdítható, a Real Madrid szintjén is minőségi védő, másrészt Pérez elnök az elmúlt években csak a legritkább esetekben nyúlt a pénztárcájába, ha nem volt feltétlenül szükséges. Mindenesetre korábban már lehetett hallani az olasz válogatottal az Eb-n jó teljesítményt nyújtó Riccardo Calafiori szerződtetéséről, de ez a lehetőség amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is halt a sajtóban.

A katalán Sport most arról számolt be, hogy a Madrid kiszemeltje Yoro elvesztése után a tapasztalt védő, Aymeric Laporte. Igen, az a Laporte, aki néhány nappal ezelőtt Európa-bajnoki-címet nyert a spanyol válogatottal. Mellette szól, hogy spanyol, s bár jelenleg a szaúdi Al-Nasszr játékosa, de előtte hat évet is lehúzott az Athletic Bilbaóban, majd utána a Manchester City játékosa is volt, és nem vallott szégyent egyik helyen sem. A szerződtetése ráadásul aligha járna jelentős költséggel, és vélhetően Laporte-ot sem kellene győzködni túl sokáig, hogy a Real Madrid kedvéért megéri visszatérni Európába.

Szerződtetése ellen csak két érv szól: már betöltötte a 30. életévét, és ha a klub elmúlt években alkalmazott filozófiáját nézzük, vagyis azt, hogy jellemzően fiatal játékosokban gondolkodott – Yoro is csak 18 éves –, akkor könnyen lehet, hogy a jövőben is inkább ezen a vonalon maradna. Ráadásul Laporte korábban nagy nyilvánosság előtt, a közösségi médiában bírálta Vinícius Júnior pályán mutatott hozzáállását. Ha ezt a kettőt vesszük, már nem is tűnik annyira jó megoldásnak a szerződtetése...