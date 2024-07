A Napoli segítheti a Real Madridot Yoro-ügyben

A Real Madrid Kylian Mbappé és Endrick megszerzése után viszonylag kevés forrással rendelkezik a további erősítésekre, a 18 éves francia védőtehetséget, Leny Yorót azonban megveheti – mégpedig arra a pénzre támaszkodva, amelyet terveik szerint a Napoli fizet a 22 éves bekkért, Rafa Marínért.

Marín a szokásosan egyszerű, olaszos módon kerülhet Nápolyba: 12 millió eurót fizet most az olasz csapat, tízmilliót fizethet még később. Ha ezt nem teszi meg, a Real két év múlva 25, három év múlva 35 millió euróért visszaviheti a védőt – az opció átutalása után a spanyol csapat csak 50, illetve 70 millió euróért vásárolhatja vissza Marínt.

A Lille 60 millió eurót kért Yoróért, de a játékos szerződése jövőre lejár. Carlo Ancelotti többször is megdicsérte Yorót, aki a minap bejelentette, hogy a Realban szeretné folytatni, hiába venné meg őt a Liverpool és a PSG is. Marín eladása esetén az átigazolási összeg első felének nagy részét elő is teremtette a spanyol kérő.

Alphonso Daviesre nincs most pénze a Realnak, ennek jeleként a madridiak új szerződést kínáltak Ferland Mendynek, írja a spanyol Sport, de a francia játékos elutasította az első ajánlatot.

Davies és Mendy szerződése is 2025 nyarán jár le.

Joselu, Nacho, Toni Kroos, Lucas Vázquez és Luka Modric után távozhat Marín mellett Nico Paz (Benfica? Dortmund?), Fran García (Bournemouth?), és az olasz és angol csapatok által csábított Dani Ceballos, Andrij Lunyin páros is.

Brahim Díaz mesés ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából, 100 millió eurót kereshetne nettóban négy év alatt, de a maradás mellet döntött.