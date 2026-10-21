Röplabda: lemondott tiszteletbeli elnöki tisztségéről Bardi Gyöngyi

Szerdán e-mail érkezett szerkesztőségünkbe, igaz, a címzett nem a Nemzeti Sport, hanem a Magyar Röplabdaszövetség elnöksége volt.

„Lemondás a tiszteletbeli elnöki tisztségről

Tisztelt Elnökség!

Az elmúlt időszakban világossá vált számomra, hogy a szövetség elnöke és elnöksége a jövőben nem kíván velem együtt dolgozni, a személyem, a munkám nemkívánatossá vált. Ilyen körülmények között – a legnagyobb sajnálatomra – nem tudom betölteni a tiszteletbeli elnöki tisztséget, arról lemondok.

Döntésemről a mai napon postai úton is tájékoztatom az elnökséget.

Maradok szeretett sportágam és a magyar csapatok legnagyobb szurkolója.

Tisztelettel: Bardi Gyöngyi”

Azonnal próbáltuk elérni a levél íróját, azonban telefonja ki volt kapcsolva, később pedig jelezte: senkinek nem kíván nyilatkozni.

A sportág 68 éves legendás, a tízszeres magyar, kétszeres török bajnok, nyolcszoros Magyar, háromszoros Török Kupa-győztes, kétszeres BEK-ezüstérmes (1978, 1979), BEK-bronzérmes (1980), 329-szeres válogatott alakját két éve, 2024 júliusában választották meg a sportági szervezet tiszteletbeli elnökének és a sportág nagykövetének, de már akkor sem ment minden rendben: szabálytalanságok és törvénytelenségek miatt a bíróság hatályon kívül helyezte a küldöttgyűlés akkori döntéseit. Ezt követően az akkor megválasztott elnök, Vatai Gabriella, a vele együtt 11 tagú elnökség és a tiszteletbeli elnök is lemondott, decemberben pedig új küldöttgyűlést kellett tartani, amelyen ismét megválasztották őket, immár a törvényeknek megfelelően.

Az idilli állapot nem tartott sokáig, a következő év őszén az elnökség öt tagja ugyanis feljelentést tett a rendőrségen a győri ülőröplabda Európa-bajnokság elszámolása kapcsán, sikkasztás gyanúja miatt. Az elnök még a feljelentés tényét is tagadta, azonban „cserébe” bizalmatlansági indítványt nyújtott be a feljelentők ellen. Mivel az emiatt összehívott rendkívüli küldöttgyűlésen az érintettek lemondtak, így az okafogyottá vált.

Néhány hete a sportág másik jeles képviselője, Biszku Éva írt nyílt levelet a sportért felelős belügyminiszternek, Pósfai Gábornak, amelyben a sportágban tapasztalható visszásságokról írt (a témával lapunk is foglalkozott), ezt követte Bardi Gyöngyi mostani lemondása. Információink szerint a tiszteletbeli elnök és az elnök viszonya egy ideje már felhős volt, ami aztán egy hónapja mérgesedett el, amiatt, hogy a hírek szerint betegséggel küzdő Bardi Gyöngyitől Vatai Gabriella megvonta a tiszteletbeli elnöki tisztségért járó tiszteletdíjat és a gépjárműhasználatot.

Az MRSZ szerdán hivatalos honlapján egy rövid, négysoros közleményben reagált, amelyben közlik, hogy az elnökség sajnálattal vette tudomásul Bardi Gyöngyi lemondását:

„A MRSZ elnöksége ezúton is köszöni Bardi Gyöngyinek a magyar röplabdázásért tett szolgálatait, illetve az MRSZ munkájának támogatását.”

BARDI GYÖNGYI

Született: 1958. február 2., Hosszúpályi

Sportága: röplabda

Klubjai: Debreceni Volán, NIM SE, Vasas, Újpest, Eczacibasi (török), Eger SE, Vasas

Legnagyobb sikerei: 10-szeres magyar, 2-szeres török bajnok, 8-szoros Magyar Kupa-, 3-szoros Török Kupa-győztes, 2-szeres BEK-ezüstérmes (1978, 1979), BEK-bronzérmes (1980)

Válogatottság: 329 (1976–1989)

Legnagyobb sikerei: olimpiai 4. (1976, 1980), Európa-bajnoki bronzérmes (1977, 1981, 1983)