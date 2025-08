NB I: Ferencváros–Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna, 20.15 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK



♦ Az élvonalban még sosem mérték össze erejüket, amikor azonban az FTC 2006 nyarától három idényen át NB II-es volt, 6-szor is találkoztak, a mérleg 3 ferencvárosi siker, 3 döntetlen.

♦ Az Üllői úti stadionban rendre fölényes győzelmet arattak a zöld-fehérek, 2007-ben és 2008-ban 4–0-ra, 2009 májusában 5–0-ra nyertek. Az első fővárosi meccsükön az FTC első gólját az MTK jelenlegi vezetőedzője, Horváth Dávid fejelte, míg a legutóbbin Ferenczi István négyszer is betalált.

♦ A Bajnokok Ligája selejtezőjében az örmény Noa ellen kettős győzelemmel (2–1 és 4–3) továbbjutó FTC a 90 perceket tekintve 20 tétmeccs óta veretlen (15 győzelem, 5 döntetlen), egyedül a Paks elleni májusi kupadöntőt bukta el tizenegyesekkel.

♦ A Ferencvárossal 2020-ban fordult elő legutóbb, hogy döntetlennel kezdte a bajnokságot. Akkor is és most is MTK ellen idegenben ért el 1–1-et.

♦ Bár a Kazincbarcika története első NB I-es mérkőzésén vasárnap 2–1-re alulmaradt a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia vendégeként, 5 NB I-es újoncot a pályára küldve a Sofascore sportstatisztikai portál szerint így is a 9. legjobb csapatteljesítményi mutatót (10-es skálán 6.73-at) kapta a fordulóban, tehát három együttest is megelőzött a mezőnyben.

♦ Az FTC 10–5–1-es mérleggel csak második lett legutóbb a hazai tabellán, a legkevesebb gólt kapta (11) és egálban a legtöbb gólt szerezte (34). Legutóbb február 16-án a Paks vitte el a 3 pontot Groupama Arénából (0–2), azóta otthon 4-szer nyert, 2-szer ikszelt.

♦ A Barcika az előző idényben 5-ször szerepelt a fővárosban az NB II-ben és egyszer sem kapott ki: 3-szor nyert, 2-szer ikszelt. Legutóbb, május 12-én 1–0-ra verte meg Kispesten a Honvédot.

A 2. FORDULÓ PROGRAMJA

augusztus 1., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0

augusztus 2., szombat

17.45: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)

augusztus 3., vasárnap

17.45: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)