Férfi röplabda Extraliga: megvált vezetőedzőjétől a Szeged

A klubhonlap pénteki beszámolója szerint az idény előtt szerződtetett brazil szakembernek az eredménytelenség miatt kellett távoznia: a Tisza-partiak 16 forduló után 3/13-as győzelmi mutatóval az alapszakasz utolsó előtti, 11. helyén állnak.

A weboldalon megjegyzik, tavaly ilyenkor még a felsőházi rájátszásra is esélye volt a csapatnak, amelynek a mostani szezon elején sok sérülés is nehezítette a dolgát, azonban a rossz széria a kulcsjátékosok visszatérése után is folytatódott.

„Otávio Ricardo Ferrigno Machadónak sok sikert kívánunk a folytatáshoz, mi pedig dolgozunk tovább, hogy a csapat újra visszataláljon önmagához” – mondta Dávid Tibor, a Szegedi Röplabda Sportegyesület ügyvezető-elnökhelyettese.

A vezetőedző pótlásáról a klub igyekszik minél gyorsabban gondoskodni, addig az eddigi másodedző Strezeneczki Gyula dolgozik a játékosokkal.