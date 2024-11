Hatalmas csatában győzött a MÁV Előre a Graz ellen

Az a ritka eset fordult elő, hogy a vendégcsapat mesterét lehetett magyarul megszólítani, ráadásul Mózer Zoltán éppen ezen a napon ünnepelte 42. születésnapját, s csapata nyilván egy győzelemmel szerette volna megajándékozni. Az első játszma így is alakult, hiszen az osztrák csapat végig vezetve behúzta a szettet, ám a másodikban 2:3 után sorozatban négyszer voltak eredményesek a székesfehérváriak, majd ezután öt ponttal is elhúztak. Ugyan a játszma második felében többször is egyre visszazárkóztak a graziak, de egyenlíteni csak a MÁV Előrének sikerült a játszmaarány tekintetében.

A harmadik felvonásban 4:5-ig felváltva estek a pontok, s egy hatalmas blokkal megint jött az egyenlítés, legalábbis így tűnt elsőre, mert egy osztrák challenge után kiderült, hogy a hálóhoz értek a fehérváriak. 5:5 helyett 4:6 lett, s ez már az eredményjelzőnek is sok volt és ideiglenesen felmondta a szolgálatot a tatabányai Multifunkcionális Csarnokban, amely azonban ezt az apróságot leszámítva tökéletes helyszíne volt a párosmérkőzésnek.

Ezt követően viszont gyakorlatilag már minden a vendégek szája íze szerint alakult, s vissza is vették a vezetést. A negyedik játszmában 10:12 után jött újabb fordulat, amikor 5:1-es szériát produkált a MÁV Előre, s a végjátékig őrizte is előnyét. A challenge nem a hazaiakkal volt 21:18 helyett 20:19, majd a szettlabdánál 25:22 helyett 24:23 lett az állás, de végül így is sikerült kiharcolni a döntő játszmát. Ez is osztrák vezetéssel indult, de a fehérváriak rendre egyenlíteni tudtak. 7:8-nál cseréltek térfelet a csapatok, de amikor két pontra nőtt a vendégek előnye, Omar Pelillo második idejét is kikérte. Újra sikerült egyenlíteni, sőt, a vezetést is átvette az Előre. Hiába két grazi időkérés, két meccslabdához jutott a magyar csapat és a másodikat Bakiri kíméletlenül be is bombázta.

FÉRFI CHALLENGE-KUPA, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

MÁV ELŐRE FOXCONN–UVC HOLDING GRAZ (osztrák) 3:2 (–22, 23, –20, 23, 13)

Tatabánya, 200 néző. V: Sirinyan (örmény), Zenullari (albán)

MÁV ELŐRE: Tomanóczy 3, Szabó V. 3, BAKIRI 26, Luna Slaibe 7, PESTI 23, Fazekas 6. Csere: Takács M., Szávai (liberók), Szentesi, KOCI 12, Bandi, Eke 5, Sebestyén. Edző: Omar Pelillo

GRAZ: Jardim, KOPSCHAR 23, Schlager-Grebien 6, SABLATNIG 22, KRATZ 18, Reiter 6. Csere: Kastner (liberó), Stosch. Edző: Mózer Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 4:4, 5:9, 12:13, 17:17, 18:22, 20:24. 2. játszma: 1:2, 6:3, 10:5, 14:13, 18:14, 19:18, 22:19, 24:21. 3. játszma: 3:3, 4:7, 8:12, 9:14, 13:15, 16:22, 20:23. 4. játszma: 0:2, 4:4, 7:9, 10:10, 10:12, 15:13, 17:16, 20:20, 24:22. 5. játszma: 0:2, 2:2, 3:5, 6:6, 7:8, 8:10, 12:11, 14:12

MESTERMÉRLEG

Omar Pelillo: – Nehéz mérkőzés volt, nagyot kellett küzdenünk a győzelemért. Jó és kiegyensúlyozott csapat a Graz, de minden gratuláció megilleti a csapatomat, mert a nehéz pillanatokban mindig felül tudtak emelkedni a nehézségeken.

Mózer Zoltán: – Hiába kértem, sajnos a csapat nem tudott megajándékozni a győzelemmel. Ettől függetlenül az eredménnyel elégedett vagyok, hazai pályán lesz esélyünk a győzelem kiharcolására. Jó lett volna nyerni, de ahhoz kellett volna az is, hogy itt legyen még két kulcsemberem, akik nagyon hiányoztak.