Patakfalvy Miklóst nem lepték meg a tekvandós Márton ikrek világra szóló sikerei

Minderről a honi WTF-szövetség alapító elnöke – aki 33 éven át, egészen 2021-ig töltötte be a vezető tisztséget – abban a terjedelmes interjúban beszélt, amelyet a szövetség honlapja készített vele. Patakfalvy, aki jelenleg tiszteletbeli elnök, sorsfordító évnek nevezte 2019-et, mert ekkor mutatkoztak be a kadét Eb-n magyarként a Márton testvérek.

„Találkoztam madridi klubjuk edzőjével, Jesus Ramallal, aki jelezte, van két tehetséges magyar kislány a klubjában, Luana és Viviana, akik szeretnének magyar színekben versenyezni. Örömmel fogadtuk őket – idézte vissza a fél évtizeddel ezelőtt történteket az ex-elnök. – Amint felmentek a lányok a pástra, látszódott, hogy valami óriási potenciál rejlik mindkettőjükben.”

Kitért rá, hogy az őt az elnöki székben 2021-ben követő Márton Zsolt Krisztiánnal együtt, remek kapcsolatot alakítottak ki a lányok edzőivel.

„Segítettük egymást az elmúlt években mindenben, nagyon jól működő munkakapcsolat ez az elejétől fogva. Szövetségi szinten a kezdetekben szerényebben, de később egyre nagyobb támogatást tudtunk biztosítani nekik a felkészülésre, versenyeztetésre.”

Patakfalvy azt is kiemelte, hogy az eredményeken túl az is azonnal látszott, „mennyire klassz kölykök” az ikrek.

„A biztos családi háttér is megvan náluk, erről kint személyesen is meggyőződhettem, amikor a szülőket megismertem. A lányok gondolkodásmódja, amit otthonról hoznak, párosult nagyszerű fizikai képességeikkel és az elsajátított technikai és taktikai tudással. Ez együtt adta, hogy ilyen szintre értek el már most, 18 éves korukra. Számomra nem volt meglepetés sem a vb-, sem az olimpiai arany, abszolút bennük volt.”

Az interjúból kiderült, hogy Patakfalvy, aki elnök-utódjával együtt tagja az európai szövetség elnökségének, vezető szerepet játszott abban, hogy a Salim család is a magyar tekvandó részévé váljon.

„A nemzetközi versenyekről természetesen ismertük a Salim testvéreket, Gergőt és Józsit, és tudtuk, hogy az édesanyjuk magyar. Miután nagy sikereik ellenére a dán szövetségtől távozni kívántak, 94-ben megkerestek, hogy szívesen versenyeznének magyar színekben. Édesanyjuk révén megvolt a magyar állampolgárságuk, de a dánok megpróbáltak keresztbe tenni nekik, és kétéves eltiltást kaptak az európai szövetségtől. Végül a MOB közbenjárásával jogi úton tudtuk elérni, hogy töröljék az eltiltásukat és ekkor kezdődött meg az ő sikersztorijuk, immár magyar színekben. Gergő 1995-ben Manilában világbajnoki bronzérmet szerzett, majd Józsi Sydney-ben az olimpián a bronzmeccsig jutott, ahol is eltört a kézközépcsontja, de hősiesen helytállt, és lett végül ötödik.”

A kapcsolat a Salim családdal később is megmaradt, és az Egyesült Államokban letelepedő Gergőék két gyermeke, Omar Gergely és Sharif Gergely is magyarként szeretett volna pástra lépni.

„Gergő telefonon keresett meg és jelezte, fiai úgy döntöttek, hogy Magyarország színeiben szeretnének versenyezni a jövőben. Egy kicsit nehezebb és hosszabb volt a folyamat, mert ők kint, az USA-ban születtek, és nem voltak magyar állampolgárok, de ennek ellenére 2019 őszén már a junior Eb-n bemutatkozhattak a fiúk, sőt érmeket hoztak csapatunknak, Sharif arany-, Omar bronzérmet nyert. Velük együtt húguk, Kamilah is csatlakozott a korosztályos válogatotthoz” – emlékezett meg a legifjabb Salimokról is, akik közül a legsikeresebb, Omar az elmúlt években felnőtt-világbajnoki és három Európa-bajnoki címet is szerzett, a 2021-es tokiói olimpia ötödik helye után pedig néhány napja, Párizsban kategóriájában kilencedikként végzett az ötkarikás játékokon.