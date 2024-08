Centik fognak dönteni Halász Bencééknél

Az olimpiák történelmében eddig ötször fordult elő, hogy három magyar férfi kalapácsvető jutott ki a nyári játékokra, legutóbb huszonnégy évvel ezelőtt, Sydney-ben, ahol az is megtörtént, hogy mindhárom dobóatléta egy klubot képviselt, a Dobó SE-t, és ez a helyzet most is: Halász Bence, Rába Dániel és Varga Donát is ugyanúgy a szombathelyi egyesület sportolója.

Bár a döntőbe jutásra reális esélye közülük csak a világbajnoki bronz-, és Európa-bajnoki ezüstérmes Halásznak van, egyrészt már az is szép eredmény, hogy két klubtársa is ki tudott harcolni olyan helyet a világranglistán, ami lehetőséget adott nekik a párizsi indulásra, másrészt, ha hozzák, amire képesek, és egyéni legjobbjuk közelében dobnak – ez Rábánál 76.83, Vargánál pedig 75.26 –, akkor egyikőjük esetében sem elképzelhetetlen a finálé.

A 26 éves Halász Bence második olimpiáján vesz részt, három évvel ezelőtt Tokióban nem volt teljesen egészséges, a selejtezőben 75.39 méteres kísérletével a 14. helyen végzett, így nem jutott be a döntőbe, 34 centivel maradt le róla. Azóta sok minden történt vele, átlépte a kalapácsvetők nyolcvanméteres álomhatárát, részt vett két világbajnokságon és ugyanannyi Európa-bajnokságon, és csak egy világversenyről nem hozott haza érmet. Júniusban, a római Európa-bajnokságon még közel sem volt csúcsformában, mégis élete harmadik legnagyobb kísérletével, 80.49-cel végzett a második helyen, a nagy rivális lengyel Wojciech Nowicki csak az utolsó körben dobta le. A kalapácsvetés mezőnye alapvetően európai, de a férfiaknál a budapesti világbajnokságon berobbant a mezőnybe a kanadai Ethan Katzberg, aki azóta úgy dobálja a kalapácsot nyolcvan fölé, mintha erre szerződés kötelezné, idén áprilisban pedig már 84.38 métert dobott, amire a versenyszám történetében eddig még senki sem volt képes az évnek ebben a korai szakaszában.

„Elsőként a célom, hogy meg szeretném dönteni az edzőm, Németh Zsolt egyéni csúcsát, ami 81.56 méter – mondta a Nemzeti Sportnak Halász Bence. – Van olyan érzésem, hogy Párizsban sikerül, ám egyrészt nincs garancia arra, hogy egy ekkora dobás az olimpiai döntőben bármire elég, és ez a gondolat megfordítva az is igaz: ha valaki ekkorát dob, az bármire elég lehet…”

Jól sikerültek a felkészülés utolsó hetei, tizenkét napot töltöttünk a tatai edzőtáborban, utána Szombathelyre utaztunk vissza. Mindegyik versenyzőnk jobb fizikai állapotban van, mint a júniusi római Európa-bajnokságon. Úgy időzítettük, hogy Párizsban már minél kevesebb edzést kelljen végezniük, mert a lehetőségek egy ilyen nagy világversenyen mindig korlátozottak a nagy tömeg miatt. A fiúknak Párizsban már nincs is dobóedzésük, szerdán, még otthon megtartottuk az utolsó technikai edzést az elutazás előtt, itt kint már csak egy tonizáló, súlyemelőedzésük van. Bencének az első dobásból elérhető a hetvenhét méteres döntős szint, amit szerintem öten-hatan fognak teljesíteni, Daninak és Donátnak viszont ki kell tenni a lelkét is, és az idei legjobbjukat kell elérni, mert akkor ott lehetnek azok között, akinek van esélyük bekerülni a tizenkettes fináléba. Sűrű lesz a mezőny, csak centik fognak dönteni.

NÉMETH Zsolt

az olimpikon kalapácsvetők edzője vélemyény