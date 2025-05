Lazio: új szerződést kínálnak a parádézó spanyol veteránnak

Míg az Internazionalénál nemigen örülnek a Lazio szélsője, Pedro sokadvirágzásának – a spanyol a hétvégén kétszer is egyenlített a milánóiak elleni bajnokin, akik így nem tudták megelőzni a listavezető Napolit –, klubjánál valóságos hősként kezelik a 37 éves játékost, aki egy évvel ezelőtt még pályafutása befejezését fontolgatta, ám a 2024–2025-ös idényben valósággal újjászületett.

Az egész évadot tekintve összesen 14 gólt szerző veteránnal kapcsolatban megszólalt a római „sasok” elnöke, Claudio Lotito is, aki az Il Messaggerónak adott interjújában egyértelművé tette: kor ide vagy oda, szeretnének hosszabbítani a Kanári-szigeteki labdarúgóval.

„Nem is tudom, a Roma hogyan engedhetett el egy ilyen bajnokot. Csak rajta múlik, hogy folytatja-e” – jelentette ki a klubelnök, aki az interjúban azt is elárulta, hogy amennyiben a 2021-ben a városi riválistól ingyen megszerzett Pedro a visszavonulás mellett döntene, akkor is szeretné az egyesületnél tartani.

OLASZ SERIE A

38. FORDULÓ

MÁJUS 23., PÉNTEK

20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

MÁJUS 24., SZOMBAT

18.00: Bologna–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Milan–Monza (Tv: Match4)

MÁJUS 25., VASÁRNAP

20.45: Atalanta–Parma

20.45: Empoli–Verona

20.45: Lazio–Lecce

20.45: Torino–Roma

20.45: Udinese–Fiorentina

20.45: Venezia–Juventus