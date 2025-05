Az Inter győzött a Verona ellen, és tapad a Napolira

Az FC Barcelona elleni hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzés után Simone Inzaghi csapata nem volt könnyű helyzetben, hiszen úgy kellett volna takarékoskodni az energiával a jövő heti visszavágó előtt, hogy közben komoly győzelmi kényszer is nyomta a címvédő vállát. Az első helyezett Napoli ugyanis az Internazionale meccse előtt győzött Leccében, és hatpontos előnyre tett szert a tabellán.

A Verona elleni találkozó ennek ellenére kötelező házi feladatnak ígérkezett a San Siróban, még akkor is, ha Denzel Dumfries és Marcos Thuram is kimaradt a kezdőcsapatból – és ennek megfelelően is indult a meccs, a hazaiak már a 8. percben tizenegyest kaptak Nicolás Valentini szerencsétlen kezezése miatt, a megítélt büntetőt pedig Kristjan Asllani gurította higgadtan a kapu bal alsó sarkába. Bár továbbra is irányította a játékot, látszott, hogy az Internazionale a korai vezetés után – érthető okokból – nem igazán erőlteti meg magát. A szünetben így csak egygólos különbség volt a csapatok között.

A fordulás után sem változott semmit a játék képe, a Verona továbbra is teljesen passzív volt, az Internazionale biztosan tartotta egygólos vezetését. A vendégek a 65. percben mutatott először valamit a találkozón, amikor Ondrej Duda távoli kísérlete elkerülte a milánói kaput, majd két perccel később Tomás Suslov lövése kötött ki az oldalhálóban.

Ezután viszont még annyira sem forogtak a veszélyben a kapuk, mint ezt megelőzően – maradt az 1–0, az Inter elégedett lehet, mert begyűjtötte a három pontot, és még tartalékolni is tudott a jövő heti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

Internazionale–Verona 1–0 (Asllani 9. – 11-esből)

Lecce–Napoli 0–1 (Raspadori 24.)

Parma–Como 0–1 (Strefezza 79.)

Cagliari–Udinese 1–2 (Zortea 35., ill. Zarraga 27., Kristensen 67.)

VASÁRNAP

12.30: Empoli–Lazio (Tv: Match4)

15.00: Monza–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Roma–Fiorentina

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

HÉTFŐN

20.45: Genoa–Milan (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Torino–Venezia 1–1 (Vlasic 75. – 11-esből, ill. Kike Pérez 36.)