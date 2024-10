Retegui és Lookman is duplázott, az Atalanta 34 perc alatt ízekre szedte a Veronát

A hatodik percben kezdte el a gólgyártást a bergamói együttes, Lookman laposan középre tett labdáját a második hullámban érkező Marten de Roon bombázta a kapu jobb oldalába. Három perccel később Lookman beadása egy védőről pattant a berobbanó Mateo Retegui elé, aki a 16-os vonaláról bombázott a jobb alsóba. A második találat után öt perccel Charles De Ketelaere villant meg, a belga középpályás 15 méterről tökéletesen tekert a jobb felső sarokba.

A 29. percben az addig előkészítésben jeleskedő Ademola Lookman is feliratkozott a góllövők közé, s argentin csapattársához hasonlóan ő is a 16-os vonaláról lőtte ki a jobb alsót. A dublini El-finálé hőse öt perccel később is megillant, ezúttal De Ketelaere centerezését belsőzte az üres kapuba. A Verona becsületgólja a szünet előtt érkezett, Amin Sarr dropból lőtt óriási gólt a jobb felső sarokba.

A második félidőben visszavettek a tempóból a felek, de egy találatra még maradt energiája a Gasperini-csapatnak, De Ketelaere Reteguivel rúgatott gólt, beállítva a végeredményt. Fölényes győzelmével az Atalanta feljött (ideiglenesen) a tabella harmadik helyére, míg a Verona továbbra is az alsóházban tanyázik. 6–1

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

Atalanta–Verona 6–1 (De Roon 6., Retegui 9., 58., De Ketelaere 14., Lookman 29., 34., ill. A. Sarr 42.)

Korábban

Napoli–Lecce 1–0 (Di Lorenzo 73.)

Bologna–Milan – az időjárás miatt elhalasztva

Pénteki mérkőzések

Udinese–Cagliari 2–0 (Lucca 38., K. Davis 78.)

Kiállítva: Makoumbou (30. – Cagliari)

Torino–Como 1–0 (A. Njie 75.)

Vasárnapi mérkőzések

12.30: Parma–Empoli (Tv: Arena4)

15.00: Lazio–Genoa

15.00: Monza–Venezia

18.00: Internazionale–Juventus (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

20.45: Fiorentina–Roma