Az Inter kihasználta az emberelőnyt, Frattesi két gólt rúgott volt csapatának

EMPOLI–INTERNAZIONALE 0–3

Gól nélküli első félidő után Davide Frattesi kétszer is elkeserítette korábbi csapatát: húsz percen belül ballal is, jobbal is az akkor már emberhátrányban lévő hazaiak kapujába talált, eldöntve a meccset. A hajrában, egy eredményes letámadás végén Lautaro Martínez lapos lövéssel nyomatékosította az „ítéletet”. Az Inter négypontnyira megközelítette az élen álló Napolit, az Empoli immár öt forduló óta nyeretlen.

VENEZIA–UDINESE 3–2

Hiába vezetett két góllal az Udinese, nem volt képes pontot szerezni: a Venezia az első félidő végén szépített, majd – immár emberelőnyben – meg is fordította a mérkőzést, és a megszerzett három ponttal elmozdult az utolsó helyről. Joel Pohjanpalo két tizenegyest rúgott be, Hans Nocolussi Caviglia szabadrúgásból talált be a vendégek kapujába.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Empoli–Internazionale 0–3 (Frattesi 50., 67., La. Martínez 79.)

Kiállítva: Goglicsidze (31. – Empoli)

Venezia–Udinese 3–2 (Pohjanpalo 41., 86. – mindkettőt 11-esből, Nicolussi Caviglia 56., ill. Lovric 19., Iker Bravo 25.)

Kiállítva: I. Touré (53. – Udinese)

Később

20.45: Atalanta–Monza

20.45: Juventus–Parma

A FORDULÓ TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI

Csütörtökön játsszák

18.30: Genoa–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Torino (Tv: Match4)

20.45: Como–Lazio

Kedden játszották

Cagliari–Bologna 0–2 (Orsolini 35., Odgaard 56.)

Lecce–Hellas Verona 1–0 (Dorgu 51.)

Milan–Napoli 0–2 (R. Lukaku 5., Kvarachelia 43.)