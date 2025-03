A NOB végrehajtó bizottsága javasolja, hogy az ökölvívás a 2028-as olimpiai program része legyen

A NOB-nak huzamos ideje ellenséges a viszonya a 2020 decembere óta az orosz Umar Krelmjov által vezetett Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel (IBA), amelyet – mielőtt 2023 júniusában kizárta volna az olimpiai mozgalomból – megfosztott az olimpiai bokszversenyek szervezésétől, saját hatáskörben bonyolította le mind a tokiói, mind a tavalyi párizsi ötkarikás játékok boksztornáját, egyúttal kilátásba helyezve, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában már nem is fog helyet kapni a sportág. Az előzetes műsorban nem is szerepelt, és a sorsa kérdéses is maradt, miután 2023 őszén nem kapta meg a vb és a közgyűlés támogatását.

Fordulatot hozott a World Boxing (WB) megalakulása. Az új szervezethez már csatlakozott a feltételként megszabott 75 tagszövetség, köztük a magyar, a NOB pedig február végén előzetesen elismerte az új világszövetséget. A WB várhatóan a héten Olümpiában sorra kerülő 144. NOB-kongresszuson kapja meg a teljes körű státuszt. Ezzel pedig megoldódhat az ökölvívás helyzete is a soron következő ötkarikás játékokat illetően.