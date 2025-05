Pep Guardiola is elmondta a véleményét Xabi Alonso távozásáról

A Manchester Cityt irányító Pep Guardiola – aki 2013 és 2016 között a Bayern Münchent vezette, és ez alatt a Leverkusen jelenlegi mestere is a játékosa volt – csak dicsérni tudta Xabi Alonsót a gyógyszergyári klubnál elért eredményei miatt: „Xabi hatása a Leverkusenre hihetetlen volt – fogalmazott a katalán szakember csapata Southampton elleni találkozóját megelőzően. – Azt hiszem, valamennyi vezetőedző, akiknek volt szerencséjük játékosként is számítani rá, mindig is tudták, hogy egy napon edző lesz belőle. Ahogy játszott és ahogyan fejlesztette a játékosokat... Szerintem a Leverkusennek nagyon büszkének kell lennie erre a kötelékre.”

Guardiola kiemelte azt is, hogy Xabi Alonso kockázatos feladatra vállalkozott, csapatával a Bayern Münchennel kellett konkurálnia: „Elmenni Németországba, és a Bayern München mellett fej fej mellett játszani mindig nagyon nehéz feladat. Az előző idényben mégis veretlenek voltak, kivéve az Atalanta elleni meccset az Európa-liga döntőjében.”