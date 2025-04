Thomas Müller távozik a Bayern Münchentől – hivatalos

A német sajtó korábban egyöntetűen arról írt, hogy Thomas Müller lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a Bayern München. Ezt szombaton délelőtt maga az érintett is megerősítette saját hivatalos Facebook-oldalán.

„Miután a közelmúltban sok találgatás látott napvilágot velem kapcsolatban, szeretném ezt a levelet felhasználni arra, hogy mindent tisztázzak. Még ennyi év után is, függetlenül attól, hogy mennyit játszom, még mindig nagyon jól érzem magam a pályán, és harcolhatok a klubért és a trófeákért. El tudtam volna ezt a szerepet képzelni a következő idényben is. A klub azonban tudatos döntést hozott azzal kapcsolatban, hogy nem ajánl új szerződést. Még ha ez nem is egyezett a kívánságommal, fontosnak tartom, hogy a klub álljon ki a saját meggyőződése mellett. Tiszteletben tartom tehát ezt a döntést.”

Müller hozzátette, hogy az elmúlt hetekben nem szeretett volna a nyilvánosság előtt reagálni.

„25 csodás évet töltöttem el a klubnál, és a sok felejthetetlen pillanat miatt mindig kötődöm majd a Bayern Münchenhez. Köszönök mindent, ami eddig történt, és ami még hátra van.”

A 2014-ben a német válogatottal világbajnoki címet nyerő labdarúgó arról nem írt, hogy befejezi-e a pályafutását, vagy egy másik klubnál folytatja.