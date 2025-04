Thomas Müller: Guardiola óta egyik edző–csapat kapcsolat sem működött igazán

Mint ismert, Thomas Müller hétvégén, a Mainz ellen játszotta pályafutása 500. Bundesliga-mérkőzését, ez alkalomból beszélgetett vele a bundesliga.com, amely azt kérdezte a Bayerntől nyáron távozó támadótól, hogyan viszonyul ehhez a mérföldkőhöz, hiszen számos labdarúgó nem foglalkozik az ilyen jellegű statisztikákkal.

„Ez csak egy szám és persze történelem is. Visszatekintve rengeteg nagyszerű élmény. Különösen, ha a Bayernben játszol, mert sok győzelmet aratsz az utad során és ezért szeretettel gondolok vissza mindenre” – mondta Thomas Müller, akit arra kértek, elevenítse fel a csapatnál töltött időszakát, hiszen voltak jobb és rosszabb idényeik is a bajoroknak.

„Azt hiszem, ez az új kezdet idénye, a helyes irányba haladva. El kell ismerni, hogy több átmeneti időszakon mentünk keresztül, legalábbis én így érzem. Pep Guardiola óta egyetlen edző–csapat kapcsolat sem működött igazán. Elismerem, hogy Hans-Dieter Flickkel sikeres időszakunk volt, de még akkor is voltak súrlódások az edző és a klubvezetőség között, így az a harmonikus kép, amit ebben az idényben is látunk, azaz hogy megvan az egység a csapat, a stáb és a vezetőség között, nem egészen volt meg” – árulta el Thomas Müller, aki szerint ebben az évadban a Bayern tudatosan indult el egy kicsit más irányba.

„Szerintem a játékstílus ebben az idényben jobban megfelel annak, amit a vezetőség és a szurkolók látni szeretnének a Bayernnél. Nem szabad lebecsülni Thomas Tuchel tavalyi sikereit, különösen a Bajnokok Ligájában. Valószínűleg nemcsak azért nem nyertük meg a bajnokságot, mert a Leverkusennek történelmileg nagyszerű idénye volt. Tudom, hogyan kell ezt perspektívába helyezni, mégis úgy vélem, hogy a klub és a csapat számára is jó idény volt az előző” – húzta alá a német támadó.

Az idén 125 éves bajor klubot Müller 2000 óta erősíti, hiszen 11 évesen került a Bayernhez.

„Ha matematikailag nézem, a klubtörténelem csak egyötödének voltam a részese. Az elmúlt tizenöt év rendkívül sokat formált rajtam. Ha megnézzük a Bayernt mint vállalatot, a futball fejlődését és a Bundesliga iránti érdeklődést, akkor a Bayern a Bajnokok Ligája esélyesévé vált. A Bayern mindig is veszélyes ellenfél volt, de soha nem voltunk az abszolút esélyesek között” – mondta Müller, aki szerint Louis van Gaal érkezése megváltoztatta a csapat játékstílusát, majd Jupp Heynckesszel rendkívül sikeresek voltak, hiszen 2013-ban megnyerték a BL-t és tripláztak.

„Aztán jött Pep Guardiola, aki három évig volt ott és megformálta a német focit, a Bundesligát és a klubot is. Ez alatt a hat-hét év alatt kerültünk be az európai elitbe, ezt ki kell mondani. Ez az időszak hihetetlenül izgalmas volt számomra” – húzta alá Müller, aki szerint őrjítő volt nézni az előző idényt, hiszen a Leverkusen úgy lett veretlenül bajnok, hogy számos mérkőzését a hosszabbításban nyerte meg.

„Mi is a tévé előtt ültünk és azt gondoltuk, hogy végre döntetlent játszanak, vagy talán egyszer veszítenek, aztán jött a hosszabbítás és megint gólt szereztek. Őrjítő volt” – emlékezett vissza a német támadó, aki egy újabb Bundesliga-arannyal írhat történelmet és válhat rekorderré, ugyanis pályafutása során 13. alkalommal emelhetné magasba a „salátástálat”, s úgy érzi, a bajnoki címmel mindig elégedettebb, mint a Bajnokok Ligájával vagy a Német Kupával.

„Kétezertízben nyertem az első címemet és amikor valami nehéz dolgot tartasz a kezedben, azt az érzést kelti benned, hogy tényleg nem könnyű elnyerni ezt. Mindig sok munka van benne, mert hosszú távon kell jól teljesíteni. Alapvetően elégedettebb vagyok, mint amikor a BL-ben vagy a kupában menetelünk. Bár őszintén szólva a Német Kupához olyan régóta nincs közünk, hogy már nincsenek is azzal kapcsolatos érzéseim” – jegyezte meg Müller, aki eddig hatszor emelte magasba a Német Kupát, de legutóbb a 2019–2020-as idényben, azaz öt évvel ezelőtt.

A 35 esztendős támadó már készül a búcsú pillanatára is, s az elmúlt meccseken is érezte ennek a hatását, hiszen az Inter elleni lecserélése és a Mainz elleni becserélése alkalmával is éreztették ezt vele a szurkolók. Müller a nyári klubvilágbajnokság után hagyja el a Bayernt, de – mint azt az interjú végén elárulta – szeretne trófeával távozni a német rekordbajnoktól.