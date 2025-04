Óriási meglepetés, a harmadosztályú Bielefeld kiejtette a Leverkusent, és döntős a Német Kupában!

Bár a bajnok Leverkusen megszerezte a vezetést, a hazaiak még az első félidőben fordítottak, és a 2–1-gyel hatalmas meglepetésre meg is nyerték a találkozót. Bár a sérült Florian Wirtz nem állhatott Xabi Alonso rendelkezésére, az eredmény így is szenzáció. A Bielefeld az első csapat a Német Kupa történetében, amely nem első vagy másodosztályú együttesként ugyanabban a kupakiírásban négy első osztályú ellenfelet is búcsúztatott (az Union Berlin, a Freiburg és a Werder Bremen volt a korábbi áldozata).

A Bielefeld egyik gólszerzője, Marius Wörl eddig három gólban és három gólpasszban volt benne a mostani sorozatban, ezzel az egész mezőny legjobbja. A Bielefeld korábban még nem játszott döntőt a kupában. Xabi Alonsónak ez volt az első veresége a Német Kupában, korábban mind a tíz párharcát megnyerte.

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

Arminia Bielefeld (III.)–Bayer Leverkusen 2–1 (Wörl 20., Grosser 45+3., ill. Tah 17.)

SZERDÁN

21.00: VfB Stuttgart–RB Leipzig