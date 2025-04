Lőw Zsolt a Stuttgart elleni kupabúcsúval mutatkozott be a Leipzig kispadján

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

VfB Stuttgart–RB Leipzig 3–1 (1–0)

Stuttgart, MHPArena. Vezette: G. Jablonski

STUTTGART: Nubel – Jeltsch, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstadt – Karazor, Stiller – Leweling (Stergiou, 76.), Woltemade, Millot (Rieder, 76.) – Demirovics (E. B. Touré, 90+2.). Vezetőedző: Sebastian Hoeness

LEIPZIG: Vandervoordt – Nedeljkovics (Baumgartner, 70.), W. Orbán, Bitshiabu, Raum – Seiwald, Vermeeren – R. Baku (Gomis, 80.), Xavi Simons – Sesko, Openda. Vezetőedző: Lőw Zsolt

Gólszerző: Stiller (6.), Woltemade (57.), Leweling (74.), ill. Sesko (62.)

Első mérkőzésén irányított vezetőedzőként Lőw Zsolt. Az RB Leipzig kispadjára vasárnap délután kinevezett 45 éves szakember szerdán a VfB Stuttgart otthonában vezette csatába együttesét a Német Kupa elődöntőjében, amelyben egy meccs döntött a továbbjutás sorsáról. A szombaton a Mönchengladbach vendégeként még Marco Rose által pályára küldött csapaton három helyen változtatott: Lukas Klostermann, Amadou Haidara és Christoph Baumgartner helyett az először a kezdő tizenegybe jelölt Koszta Nedeljkovics, Arthur Vermeeren és Benjamin Sesko játszott. Amint az várható volt, a Leipzig visszatért háromról a négyvédős felálláshoz, ám az valamelyest meglepőbb volt, hogy a magyar tréner a kiélezett helyzetben öt labdarúgót küldött pályára, aki még nem töltötte be a huszonkettőt.

A találkozó borzasztóan kezdődött a lipcseiek számára: a Stuttgart az első lehetőségéből gólt szerzett – a lelátón helyet foglaló Jürgen Klopp és Mario Gómez is csak pupillázott, amint Angelo Stiller húsz méterről a léc alá tüzelte kapásból a szöglet után kifejelt labdát. A 9. percben a kupában rendszerint szerepet kapó Maarten Vandevoordt védett Ermedin Demirovic lövésénél, ezután mutatta első életjeleit a vendégcsapat. Lois Openda az első félidőben háromszor is próbára tette Alexander Nübelt, de mindannyiszor a Bayern Münchentől kölcsönvett kapus jött ki győztesen kettejük különcsatájából: a 15. percben a belga csatár lövése után bravúrral kitolta a jobb alsó sarok elől a labdát, két perccel később lábbal védett, majd a 35. percben a ziccerét is hárította, villámgyorsan leért a bal alsóra. Noha a félidő nagy részében a házigazda térfelén zajlott a játék, és a Leipzig ráérzett arra, miként bonthatja meg ellenfele védelmét, nem sikerült egyenlítenie.

A Stuttgart a második félidőben kidolgozott első helyzetét is gólra váltotta, Nick Woltemade lőtte ki a bal alsót a vendégvédők asszisztálása mellett. A lipcseiek azonban nem adták fel, a 61. percben szépítettek: Willi Orbán középre tett labdája után Benjamin Sesko vette be a kaput – Lőw Zsolt gólörömén látni lehetett, mekkora feszültség dolgozott benne, hatalmas elánnal igyekezett még nagyobb erőbedobásra sarkallni amúgy is odaadóan futballozó csapatát. Mégis, a mérkőzés nagy részében alárendelt szerepet betöltő Stuttgart növelte szerencsés körülmények közepette előnyét, Jamie Leweling labdája centikkel haladt át a gólvonalon. Woltemade a következő támadásból lezárhatta volna a meccset, ám a keresztlécet találta telibe. A 87. percben a házigazdát segítette ki a léc, nem jött össze Seskónak a duplázás. Lőw Zsolt nem úszta meg sárga lap nélkül a találkozót, reklamálásért kapott egyet, és utóbb kiderült, hogy a vereséget sem kerülhette el bemutatkozó mérkőzésén, a Stuttgart ugyanis 3–1-re felülmúlta a helyzeteivel rosszul sáfárkodó együttesét, amely kiesett a Német Kupából.