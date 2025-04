Lőw Zsolt: Nem voltam felkészülve a vezetőedzői felkérésre, de élvezem a szerepkört

– Segédedzőként rendre a jó zsaruként hivatkoztak önre. Vezetőedzőként új oldalát kell mutatnia?

– Némileg más fellépést kíván ez a szerepkör, és egy kicsit nyilván változnom kellett, de sohasem adom fel az identitásomat, ugyanaz az ember vagyok, aki eddig is voltam – mondta a Nemzeti Sportnak Lőw Zsolt, akit március 30-án neveztek ki az RB Leipzig szakmai stábjának élére, megbízatása az idény végéig szól. – Ebben a pozícióban a csapatot és a stábot is irányítom, ám azokat a tulajdonságaimat, képességeimet is kamatoztatnom kell, amelyekre segédedzőként volt szükségem. A vezetőedzői kinevezéssel száznyolcvan fokos fordulatot vett az életem, de továbbra is próbálom szem előtt tartani azokat az értékeket, amelyeket képviselek.

– Futballberkekben úgy tartják, az első beszédek és edzések után eldől, az új vezetőedző elnyeri-e az öltöző bizalmát vagy sem. Beálltak ön mögé a játékosok?

– Ha komplett képet akarunk erről kapni, egyesével kellene megkérdezni a srácokat, mindenesetre pozitívak az érzéseim. Sikerült jó alaphangulatot és légkört teremteni, amelyben mindenkinek megvan a lehetősége, hogy fejlődjön és a legjobbját nyújtsa. A játékstílusunkon is változtattunk, aktívabb futballra álltunk át, ami támadásban és védekezésben is magas fokú intenzitást kíván, és vissza-visszakanyarodik a régi Red Bull-iskolához. A játékosok vevők voltak az elképzeléseimre, vették az akadályokat, azonban még rengeteg a feladatunk.

Amit Lőw Zsolt edzőként kér, azt Willi Orbán a lipcseiek csapatkapitányaként tolmácsolja a játékosok felé a pályán (Fotó: Imago Images)

– Pályafutása első vezetőedzői megbízatását kapta. Mitől tartják hitelesnek a játékosai, mivel nyerte meg őket?

– Nehéz idény közben beugrani, főleg ha olyan vezetőedző távozik, akit a futballisták és a stábtagok is szerettek. Érkezésemkor azt mondtam a srácoknak és az edzőknek, hogy senki sem így tervezte, ám a váltás tűnt a klub számára a legjobb megoldásnak, ezért Peter Krawietzcel hátrahagytuk a családunkat és azonnal Lipcse felé vettük az irányt, hogy ebben a hét hétben megpróbáljunk valami változást elérni, és Bajnokok Ligája-indulást érő helyre vezessük az együttest. Arra kértem mindenkit, hogy szorítsa háttérbe az egyéni érdekeit, valamint az egóját, és helyezze előtérbe a csapatot, hiszen csak úgy tudunk ilyen rövid idő alatt értékelhető sikereket elérni, ha egységesek vagyunk. Úgy érzem, átment az üzenet, mert jó irányba tartunk.

Erősítés XXL-es méretben – ezzel a címmel jelent meg a Sport Bildben a cikk, amely azzal foglalkozik, hogy Lőw Zsolt vezetőedző az Eintracht Frankfurt elleni szombati idegenbeli bajnokira öt visszatérővel számolhat. A játékmesterként aposztrofált Xavi Simons letöltötte eltiltását, továbbá négy labdarúgó van közel ahhoz, hogy végérvényesen felépüljön sérüléséből. A védők közül Willi Orbán és David Raum a lap keddi információi szerint izomproblémáik miatt még nem edzhetett a csapattal, de ha minden a terv szerint alakul, bevethetők lesznek a hétvégére. Rajtuk kívül két középpályásra, Kevin Kamplra és Assan Ouédraogóra is számíthat a szakmai stáb – utóbbi öt hónapos kihagyás után lehet kerettag. Gulácsi Péter azonban még kényszerpihenőjét tölti, miután brutálisan ütközött David Zeccel, és agyrázkódást szenvedett. A 34 éves kapus visszatérése – a Német Labdarúgóliga szabályzata alapján – hatlépcsős eljárás keretében történhet meg, a protokoll arra való, hogy megakadályozza a túl korai visszatéréseket. A Bild szerint legkorábban a hétvégén állhat edzésbe, Frankfurtban Maarten Vandevoordt helyettesíti. Willi Orbán felépülőfélben, Gulácsi Péter Frankfurtban még nem védhet

– Pedig az első tétmérkőzésén, a Stuttgart elleni vereséggel elúszott a Német Kupa-döntős szereplés, amit célként fogalmazott meg bemutatkozó sajtótájékoztatóján. Hogyhogy nem tört meg az akkor még rossz passzban lévő társaság?

– Nem titok, az ilyen kiesés megfogja a csapatot, ezért csak arra próbáltunk összpontosítani, hogy úgy elemezzük és tálaljuk a Stuttgart elleni mérkőzést a játékosoknak, hogy erőt lehessen meríteni belőle. Azzal mindenki tisztában van, hogy a statisztika nem lő gólt, nem lehet számokkal mérkőzést nyerni, viszont fontos visszajelzésként tekintettünk az adatokra, hiszen a mutatók nyolcvan-kilencven százalékában ellenfelünk fölé kerekedtünk, a vereség ellenére jó mérkőzést játszottunk. Próbáltunk lelket önteni a futballistákba, sulykoltuk, hogy jó az irány. Nagyon kevés időnk volt a Hoffenheim elleni hazai bajnokiig, amely izzasztóan alakult, hiszen az első tíz percben gólt kaptunk, hátrányba kerültünk – ez volt az a pillanat, amikor minden romba dőlhetett volna, mégis kikecmeregtünk a nehéz helyzetből, fordítottunk, és ez stabil alapot adott a folytatásra.

– Valamint önbizalmat – legalábbis Lois Openda minapi nyilatkozatában azt mondta, olyan energiát adott a lipcsei játékosoknak, amivel újra elkezdtek hinni önmagukban. Ezt mivel érte el néhány hét alatt olyan labdarúgóknál, akik az idény egészében szenvedtek?

– Munkával, mert máshogy nem lehet: reggel nyolcra kell menni dolgozni, és este nyolcig kell darálni, utána lehet csak visszamenni hullafáradtan a szállodába. Minden gondolatom a csapat körül forog, lefekvés után az ágyban folyamatosan azon agyalok, milyen teendőim lesznek másnap – igaza volt Dárdai Palinak, amikor azt mondta, egy vezetőedző éjszakánként nem alszik többet kilencven percnél… Rengeteg energiát emészt fel, hogy a sajtótájékoztatók, interjúk, csapatértekezletek és taktikai eligazítások mellett egyéni beszélgetéseket folytassunk a játékosokkal, ami elengedhetetlen, mert így találjuk meg mindenkihez a kulcsot, amellyel változtathatunk a játékán, javíthatunk a formáján. Embert próbáló a feladat, de úgy érzem, eddig sikerült.

– A futballban töltött hosszú évei legstresszesebb időszakát éli?

– Pályaedzőként mindig is nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy számítson a véleményem, kivegyem a részemet a döntéshozatalból, ezzel is támogassam a főnökömet, ám ne feledjük, a vezetőedzőé az utolsó szó, ő dönt, és a mérkőzések után neki kell a kamerák elé állnia – most tapasztalom, milyen reflektorfényben lenni. Sokkal stresszesebb az életem ebben a pozícióban, a meccsnapokon jóval nagyobb nyomást kell kezelnem. Egy esti mérkőzés esetében egész nap megy a felkészülés, zajlanak a megbeszélések, az egyéni beszélgetések, véglegesítjük a meccstervet, amit a találkozón meg kell valósítani vagy rögtönözve újraírni, majd miután lefújták, teljesen kimerült állapotban következik a sajtótájékoztató, és interjúkat kell adni.

– Fel volt erre készülve?

– Úgy érzem magam, mint aki nem sokat gondolkodhatott élete első ugrása előtt, de a mélybe vetette magát a repülőről – még szerencse, hogy a nagy sietség közepette nem hagytam fenn a gépen az ejtőernyőt, és sikeresen landoltam… Nem voltam felkészülve a vezetőedzői kinevezésre, azonban a klubérdek megkívánta, az összes elöljáró bennünk látta a lehetőséget, hogy meg tudjuk állítani a folyamatokat, és jó irányba terelhetjük a csapatot.

Az RB Leipzig 800 szurkoló előtt tartott nyilvános edzésén a szemlélők először pillanthattak be Lőw Zsolt ideiglenes szakvezető edzőpályán végzett munkájába. A magyar tréner edzésmetodikája több részletben is eltér elődje, Marco Rose módszereitől. Korábbi főnöke, Thomas Tuchel szokását követve rendkívül aprólékosan vonalazza, bójázza ki a változó méretű területeket a különböző gyakorlatokhoz. A segédedzőire is előszeretettel támaszkodik: Peter Krawietz, aki Jürgen Klopp mellett dolgozott húsz évet, és a futballisták elbeszélése alapján óriási a szaktudása, a szabadrúgás- és szögletkombinációkért felel. Változatosabbak, összetettebbek is az edzések. A bemelegítésnél a szokásos „cicázás” helyett Xavi Simonsék passzgyakorlatokat teljesítenek egy körpályán, ahol bábukat kell eltalálni. Ezeket a kartonfigurákat korábban csak a szabadrúgások gyakorlása során használták. Az egymás elleni mérkőzéseken összesen hat kicsi kapu van a pályán, ebből kettőt fejjel lefelé állítanak fel, és csak konkrét utasítások alapján lehet gólszerzésre használni – Lőw és csapata a variációra, a kognitív kihívásokra és az összetettebb gyakorlatokra összpontosít. Újítás továbbá, hogy a kapusok nem védik a kaput: utolsó emberként, „villámkapusként” kapcsolódnak a játékba, érintésük nélkül nem lehet gólt szerezni. A magyar szakvezető precíz, támadásépítésbe bevont kapusokat szeretne. Az edzések alapján a futballisták elkötelezettsége nyilvánvaló. Még Xavi Simons is, aki egyedül viselt fehér sapkát edzés közben (a sztárjátékosokat ilyen módon különböztetik meg, nekik nem szabad odarúgni), csúszott-mászott a labdáért. A taktikai eligazítások során a 45 esztendős szakvezető teljesen átvette az irányítást, többször is összehívta játékosait, részleteiben elemezte a különböző taktikai elemeket. S. N. Lőw Zsolt átalakította az RB Leipzig edzéseit

– Jürgen Klopp hogyan vélekedik a munkájukról, eredményesen dolgoznak? Gyakran egyeztetnek?

– Szabad kezet kaptunk tőle, azaz sem az edzések menetébe, sem a mérkőzésekbe, sem a játékrendszerbe, sem pedig az összeállításba nem szól bele. Viszont amikor az ember mögött olyan szaktekintély foglal helyet, mint Jürgen Klopp, érdemes néha kikérni a véleményét, amit egyébként szívesen megoszt. A stuttgarti vereség után is elmondta, biztatónak tartotta a teljesítményt, a kiesés ellenére nagy előrelépést látott, és kifizetődik, ha így folytatjuk. Jó érzés, hogy ott áll mögöttünk a háttérben.

– És ön hogy érzi magát az előtérben: tudja egyáltalán élvezni, hogy a Bundesliga egyik élcsapatánál vezetőedzőként dolgozhat?

– Az biztos, hogy fenekestül felforgatta az életemet, hiszen január végén teljesen tudatos döntést hoztam, hogy befejezem az edzői pályafutásomat, és olyan pozícióban kezdek el Jürgen Klopp-pal és Mario Gómezzel dolgozni, amelyben úgy éreztem, újra lesz terem és időm fejlődni, kipróbálhatom magamat valami másban, egyúttal átadhatom a felhalmozott tudásomat a Red Bull-konszernnek, elősegíthetem a klubok és a kluboknál dolgozó emberek fejlődését. Ez szuper terv volt, szerettem a szerepkört, ám két hónap elteltével jött a vezetőedzői felkérés, amit senki sem így tervezett. Kevés olyan állás van, amely ennyire embert próbáló, úgyhogy igyekszem helytállni, megoldani a feladatomat – nyilván nem csinálok mindent tökéletesen, de ezt nem is várja el senki. A lényeg az, hogy jól érzem magam ebben a szerepkörben is, folyamatosan fejlődöm, és ahogy látom, a csapat is előrelép.

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

Péntek

20.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)

Szombat

15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund

15.30: Wolfsburg–Freiburg

15.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)

15.30: Holstein Kiel–Mönchengladbach

15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg

18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig

Vasárnap

15.30: Bochum–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Werder Bremen–St. Pauli (Tv: Arena4)

1. Bayern München 30 22 6 2 87–29 +58 72 2. Bayer Leverkusen 30 18 10 2 64–35 +29 64 3. Eintracht Frankfurt 30 15 7 8 58–42 +16 52 4. RB Leipzig 30 13 10 7 48–38 +10 49 5. Freiburg 30 14 6 10 43–47 –4 48 6. Mainz 30 13 8 9 48–36 +12 47 7. Borussia Dortmund 30 13 6 11 57–47 +10 45 8. Werder Bremen 30 13 6 11 48–54 –6 45 9. Mönchengladbach 30 13 5 12 48–46 +2 44 10. Augsburg 30 11 10 9 33–40 –7 43 11. Stuttgart 30 11 8 11 56–50 +6 41 12. Wolfsburg 30 10 9 11 53–47 +6 39 13. Union Berlin 30 9 8 13 30–44 –14 35 14. St. Pauli 30 8 6 16 26–36 –10 30 15. Hoffenheim 30 7 9 14 38–55 –17 30 16. Heidenheim 30 6 4 20 32–60 –28 22 17. Bochum 30 5 5 20 29–62 –33 20 18. Holstein Kiel 30 4 7 19 41–71 –30 19 AZ ÁLLÁS