Wolfsburgból érkezhet Gulácsi és Orbán új csapattársa – sajtóhír

A tekintélyes sportlap szerint a négyszeres német válogatott játékos jelezte a „farkasok” vezetőségének, hogy még januárban csatlakozni szeretne a lipcsei együtteshez. A helyzetet az bonyolítja – azon túl, hogy Ralph Hasenhüttl vezetőedző sem válna meg szívesen egyik alapemberétől –, hogy a klubok egyelőre nem tudtak megegyezni a játékos vételáráról.

Az RB Leipzig sportigazgatója, Marcel Schäfer közel hárommillió eurót (az összeg bónuszokkal együtt 3.5 millióra is emelkedhet) ajánlott a játékosért, de a Wolfsburg egyelőre hallani sem akar erről az összegről – dacára annak, hogy a Transfermarkton hétmillió euróra taksált Baku szerződése a jelenlegi idény végén jár le. Schäfer mindeközben más jobbhátvédekkel kapcsolatban is tárgyalásokat kezdeményezett – így az ausztriai „testvérklubban”, a Red Bull Salzburgban szereplő Amar Dedic is szóba került –, de egyelőre a 26 esztendős Baku a Leipzig prioritása.

A Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburg egyébként már kinézte Baku esetleges utódját – a zöld-fehér együttes egy 15 millió euró körüli összeg fejében szerződtetheti a belga Brugge dán légiósát, Andreas Skov Olsent.