Neuer karrierje első piros lapja után a Leverkusen kiejtette a Bayernt a Német Kupából

Alig telt el negyedóra a mérkőzésből és máris nagy bajba került a Német Kupa legsikeresebb csapata, vagyis a Bayern München, a címvédő, azaz a Bayer Leverkusen ellen. Történt ugyanis, hogy egy hosszan előrevágott labdára Jeremie Frimpong rajtolt a legjobb ütemben és lesprintelte a védőket, de a kapujából a tizenhatoson kívülre kilépő Manuel Neuer a labdától függetlenül elütötte a támadót – nem is volt kérdés a piros lap.

A Bayern kapusa pályafutása során első alkalommal jutott a kiállítás sorsára. A kapuba a 24 éves izraeli válogatott Daniel Peretz érkezett – Leroy Sané helyett –, s csupán harmadik alkalommal jutott lehetőséghez a bajoroknál a másfél évvel ezelőtti érkezése óta, s aki korábbi két fellépése alkalmával nem kapott gólt a müncheni kapuban.

Peretz tett is azért, hogy ez most se változzon, szűk negyedórával beállása után bravúrosan védte lábbal Frimpong közeli próbálkozását. A szünet előtti percekre aztán már rendezte sorait a Bayern és több nagy helyzettel is jelezte, emberhátrányban is veszélyesebb – dacára annak, hogy Harry Kane sérülése miatt nem is került a keretbe –, gól azonban nem született, Leon Goretzka majd Kim Min Dzse fejese is elkerülte a kaput.

A második félidőben aztán elsősorban labdabirtoklásban javult fel a Leverkusen, a Bayern szórványos támadásai egyre kevesebb veszélyt hordoztak magukban – sokat elárul, hogy a vendégek kapuját őrző Matej Kovar védeni való nélkül hozta le a játékrészt. A Leverkusen edzője, Xabi Alonso a második felvonásra pályára küldte Patrick Schicket, ám a cseh csatár negyedóra után megsérült, s ki tudja, ha nem így történik, vajon továbbjut-e a vendégcsapat. A sérült támadót ugyanis Nathan Tella váltotta a 61. percben, s nyolc perccel később az ő fejesével szerezte meg a vezetést a Bayer. Az előnyt végül sikerült megőrizni, ami azt is jelenti, hogy Xabi Alonso edzői pályafutása első kilenc Német Kupa-meccsét egyaránt győztesen vívta meg. Csak a 10. DFB-Pokal mérkőzésén is diadalmaskodó Pep Guardiola és Louis van Gaal rajtolt nála jobban.

A másik esti meccs is sokáig egészen szorosan állt, a Werder a másodosztályú Darmstadt ellen némi meglepetésre – a Bayernhez hasonlóan – gól nélküli döntetlenre állt az első félidő után – igaz, a brémaiak teljes létszámban szenvedtek hazai pályán. A bajorokkal ellentétben a zöld-fehérek végig teljes létszámban maradtak, s jóval nagyobb erőfeszítéseket tettek a vezetés megszerzése érdekében. Ezeket végül a 94. percben koronázta siker, Anthony Jung lőtte a nyolc közé a hazaiakat.

Ami a kora esti mérkőzéseket illeti, meglepetés itt is született: a Freiburg ugyanis simán kikapott az egykor szebb – élvonalbeli – napokat látott, jelenleg harmadosztályú Bielefeld vendégeként. Sallai Roland korábbi csapata az első félidőben 18. percben kihagyott egy büntetőt, a Bielefeld pedig a szünetre már 2–0-s előnnyel mehetett. A fordulás után ugyan a Freiburg szépített, ám az egyenlítés már nem jött össze, sőt, a hajrára fordulva Luois Oppie góljával a Bielefeld biztosította továbbjutását.

A másik korábbi meccsen nem történt meglepetés, a VfB Stuttgart az előzetes papírformának megfelelően 3–0-ra győzött a másodosztályú Jahn Regensburg otthonában, s bejutott a legjobb nyolc közé.

NÉMET KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Arminia Bielefeld (III)–Freiburg 3–1

Jahn Regensburg (II)–VfB Stuttgart 0–3

Bayern München–Bayer Leverkusen 0–1

Werder Bremen–Darmstadt (II) 1–0

A győztesek továbbjutottak.