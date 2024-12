2. Bundesliga: Dárdai Mártont kiállították Hannoverben

Dárdai Márton a kezdőben, ifjabb Dárdai Pál pedig a kispadon kapott helyet a Hannoverben vendégszereplő Herthában.

A magyar középső védő a 42. percben sárga lapot kapott a Havard Nielsen elleni szabálytalanságáért, majd a 89. percben megkapta a második sárgáját, érdekes körülmények között: a nem sokkal korábban becserélt Michal Karbownik szabálytalankodott a saját tizenhatosánál, Dárdai pedig leszidta csapattársát. Daniel Schlager játékvezető viszont azt hitte, nála reklamál a védő, és második sárga lapját is kiosztotta.

A Hannover is tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, Fabian Kunze az 57. percben kapta meg a második sárgáját. Ifjabb Dárdai Pál a 81. percben állt be csereként, a mérkőzés gól nélküli döntetlenre végződött.

A Köln 1–0-s győzelmet aratott Kaiserslauternben, így kétpontos előnnyel telel az élen. A sereghajtó Regensburg legyőzte a Darmstadtot.

NÉMET LABDARÚGÁS

2. Bundesliga, 17. forduló

Hannover–Hertha BSC 0–0

(Dárdai Mártont a 89. percben kiállították, ifjabb Dárdai Pál a 81. percben állt be)

Jahn Regensburg–Darmstadt 2–1

1. FC Kaiserslautern–1. FC Köln 0–1