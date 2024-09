Ezúttal „csak” öt gólt lőtt a Bayern; Schäferék is nyertek

HEIDENHEIM–FREIBURG

Az első félidőben a hazaiak két gólt is szerezhettek volna, ám a fordulás után a vendégek lerendezték a meccset. Doan az 54. percben 17 méterről parádés gólt lőtt a jobb felsőbe – a labda a kapufáról pattant befelé –, majd Grifo duplázott, így a 65. percre el is dőlt a meccs – a Freiburg megszerezte a harmadik győzelmét az idei kiírásban. 0–3

WERDER BREMEN–BAYERN MÜNCHEN

Óriási fölényben futballozott a Bayern az első félidőben, ennek ellenére csak két kaput eltaláló lövésig jutott el, igaz, mind a kettőből gól született. Előbb egy brémai térfélen szerzett labdából Kane adott gólpasszt Olisének, majd egy szép támadás végén Musiala használta ki a helyzetét. A második félidőre egy kicsit bátrabban jött ki a Werder, de 10 perc után ismét a vendégek szereztek gólt, ráadásul nyolc perc leforgása alatt hármat is. Kane és Gnabry a bal alsó sarokba lőtt, a kettő között Olise a jobb felsőbe. A folytatásra visszább vett a rekordbajnok, így a hétközi 9–2-es, Dinamo Zagreb elleni BL-siker után ezúttal „csak” öt góllal nyert. 0–5

UNION BERLIN–HOFFENHEIM

A berliniek hat perc alatt kétgólos előnyre tettek szert a mérkőzés elején. Az első találat előtt ide-oda pattogott a labda a vendégkapu előtt, Rothe eszmélt a leggyorsabban, és lőtt a kapuba. Két percre rá Dzsong elé került szerencsével a labda, aki egy szép csel után a kapu jobb oldalába lőtt. Dzsong később újabb gólt szerezhetett volna, de talán túlságosan is megnyugtatta a hazaiakat a két találat. Ezt a második félidő közepén használta ki a Hoffenheim, amely Bülter góljával zárkózott, és így felcsillant a remény a pontszerzésre. A hajrában viszont az Union biztosíthatta volna be győzelmét, Schäfer András (aki végigjátszotta a mérkőzést) beadása után azonban Baumann kísérlete a kapu fölé szállt, de a fővárosiak így is megnyerték a mérkőzést a Hoffenheim ellen (amelyben Szalai Attila nem volt a meccskeretben) 2–1.

BOCHUM–HOLSTEIN KIEL

A vendégek kerültek előnybe negyedóra elteltével, miután Drewes rosszul jött ki, Pichler eltolta mellette a labdát a tizenhatoson kívül, és az üres kapuba gurított. Viszont az első félidőben fordított a Bochum, Bero és Daschner is a bal alsóba lőtt, azonban a mérkőzés hajrájában egyenlített a Kiel Macsino góljával, így az újonc megszerezte az első pontját a bajnokságban – akárcsak a Bochum. 2–2

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

Heidenheim–Freiburg 0–3 (Doan 54., Grifo 59., 65.)

Werder Bremen–Bayern München 0–5 (Olise 23., 60., Musiala 32., Kane 57., Gnabry 65.)

Union Berlin–Hoffenheim 2–1 (Rothe 4., Dzsong 6., ill. Bülter 67.)

Bochum–Holstein Kiel 2–2 (Bero 23., Daschner 35., ill. Pichler 15., Macsino 89.)

Később

18.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: Bayer Leverkusen–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund

19.30: St. Pauli–RB Leipzig

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Augsburg–Mainz 2–3 (K. Schlotterbeck 25., Essende 57., ill. Sieb 13., Burkardt 15., 49.)

Kiállítva: Essende (70.), ill. Amiri (35.)