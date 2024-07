Felkészülés: 14 gólt rúgott a Bayern München amatőr ellenfelének, javított a Dortmund

Az Európa-bajnokság miatt még több kulcsemberét is pihentető Bayern kiütéses győzelméből Mathys Tel három góllal vette ki a részét, de Mudaser Sadat és Adin Licina is két-két gólig jutott a találkozón, amelyet 14–1-re nyert meg a német rekordbajnok.

Érdekesség, hogy a két csapat tavaly júliusban is megmérkőzött egymással a nyári felkészülés során, és akkor 27–0-ra győzött a Bayern München.

A másik német együttes, a Borussia Dortmund is győzelemmel hagyta el a pályát a szerdai felkészülési mérkőzésén: a BVB a Cerezo Oszaka félóra elteltével már 3–0-ra is vezetett, de a második játékrészben kiengedett, így egy gólra felzárkózott a hazai közönség támogatását is élvező japán együttes, egyenlíteni azonban már nem tudott. Nuri Sahin csapata ezzel valamelyest feledtette a három nappal ezelőtti kisiklását, amikor a thaiföldi BG Pathum United 4–0-s vereséget mért rá.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Bayern München (német)–FC Rottach-Egern (német) 14–1 (Licina 24., 25., Tel 26., 27., 40., Mazraui 32., R. Guerreiro 42., A. Ibrahimovic 56., Irankunda 60., Boey 66., Sadat 59., 69., Jensen 78., Aseko 80., ill. Schlichtner 28.)

Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német) 2–3 (Szibajama 66., Szakata 73., ill. Adeyemi 26., 30., Bynoe-Gittens 29.)