Stronati: nincs idő a búslakodásra, nyerni kell

Egy győzelem itt, egy győzelem ott: ez a Paksi FC és a Puskás Akadémia egymás elleni mérlege a 2024–2025-ös idényben. A két csapat először a naptári ősz első napján, Pakson találkozott, ahol 2−1-re a vendéglátók nyertek, december 14-én, a Pancho Arénában a pedig a Puskás zsebelte be az összes pontot. A PAFC színeiben mindkét találkozót végigjátszotta Patrizio Stronati, aki a szombat este fél kilenckor kezdődő rangadó apropóján adott interjút a klub honlapjának.

„Mindenképpen kemény meccs vár ránk, ez biztos. Ellenfelünk még nem is veszített mérkőzést ebben a naptári évben, ez beszédes. Az is igaz, hogy jó pár pozitív és negatív élményt is szereztünk ellenük. Volt, hogy elhoztuk tőlük a három pontot, de az is előfordult, hogy sok gólt kaptunk. Minden labdáért meg kell harcolnunk, annyi szent. Egyikünk sem adja majd olcsón a bőrét” – mondta a négyszeres cseh válogatott belső védő.

A meccs tétje nem kicsi: a PAFC egy-, a Paks kétpontnyira van a listavezető Ferencvárostól – a Fradi az előző fordulóban, Stronatiék győri veresége után a ZTE legyőzésével vette át az első helyet –, így mindkét csapat azért küzd majd, hogy ne maradjon le a bajnoki címért folytatott versenyfutásban.

„A futball már csak ilyen, hogy pár pont elhullajtása sokba kerülhet. De pánikra nincs ok, bár nyilván fáj, hogy az elmúlt két fordulóban csak egy pontot szereztünk. Nem búslakodni kell, hanem újra megmutatni, hogy milyen erős csapat vagyunk. Összetartó közösségként újra a győzelmet célozzuk meg” – fogalmazott a 30 éves bekk, aki annak ellenére sem tart az ellenféltől, hogy a paksiak eddig 58 szerzett góljukkal ebben a mutatóban toronymagasan a legjobbak az NB I-ben.

„Erősek támadásban fizikailag és egyéb szinten is. A labdavesztés sokba kerülhet mindkét oldalon. Bízom benne, hogy most sikeresen vesszük a kihívásokat, és mi örülhetünk majd a végén, akármilyen erősek.”

A remek felépítésű védő azt is elmondta: Böde Dánielék megfékezésének titka elsősorban az, hogy ő és társai győztesen kerüljenek ki a zöld-fehérek által előszeretettel kiprovokált fizikai párharcokból.

„Ez döntő lehet a szombati meccsen is. Aki jobban akar, az nyer” – jelentette ki Stronati.