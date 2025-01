NS: Megnyertük a csoportot, jöhetnek a franciák; Neymar a szaúdi ligából is kikophat

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

„Van egy kis lemaradása, régen játszott tétmérkőzést, ugyanakkor valamennyien abban reménykedünk, jönnek majd a góljai. De ne felejtsük el, ő csapatjátékban is fontos láncszem volt, meg tudta tartani a felpasszolt labdát, mindig volt folytatás. Mindent megteszünk, hogy minél előbb utolérje magát, ő pedig tudja, hétről hétre bizonyítania kell, ha ott akar lenni a válogatottban” – ezt mondta lapunknak Bognár György, a Paks futballcsapatának vezetőedzője a klubhoz visszatérő Ádám Martinról. A trénert arról is faggattuk, milyen állapotban van a decemberben műtött térde, s vajon húsz méterről hány szabadrúgásgólt lőne a csapata kapusainak.

Nagy csinnadrattával harangozta be a Diósgyőri VTK Christ Tiéhi szerződtetését. A 26 éves elefántcsontparti középpályás a Le Havre akadémiáján nevelkedett, angol alacsonyabb osztályokban tette meg az első lépéseit a felnőttfutballban, majd Csehországba szerződött. Szerepelt az Opavában, a Liberecben, 2022-ben egy idényt lehúzott a Konferencialiga-csoportkörös Slavia Prahában, majd a Wiganhez került kölcsönbe. Kétezerhuszonhárom nyarán az angol másodosztályú Rotherham 600 ezer eurót fizetett a játékjogáért. A diósgyőriekkel két és fél éves megállapodást kötő futballistát a csapat spanyolországi edzőtáborában értük utol. Megkérdeztük: miért akarta elhagyni Angliát, s miért éppen az NB I-et választotta a lehetőségei közül?

Az Egyesült Államok elnökei 1937 óta hagyományosan január 20-án teszik le a hivatali esküt. Így tesz Donald Trump, aki az USA 1776. július 4. óta íródó történetének 47. elnöke lesz. A 2017 után másodszor is megválasztott Trump menő üzletemberként természetesen a golfnak hódolt, amikor pedig 2017-ben Colin Kaepernickék tüntetőleg letérdeltek az amerikai himnusz alatt, közölte: soha többé nem néz amerikai futballt. Általában is meglehetősen gúnyosan nyilatkozik a sportolókról – akiknek jó része ódzkodott is attól, hogy sok évtizedes szokás szerint a bajnoki győzelme után a Fehér Házban felkeresse őt. Népsport mellékletünkben összegyűjtöttük, milyen kapcsolat fűzte a korábbi amerikai elnököket a sporthoz.

