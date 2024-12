Eddig csillagos ötös: továbbra is hibátlan női kézilabda-válogatottunk az Eb-n; Bárány Donát: Kértem, a meccslabdát tegyék el!

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

A magyar női kézilabda-válogatott továbbra is remekel az Európa-bajnokságon, Golovin Vlagyimir együttese a második középdöntős meccsét is simán hozta, s a csoportban a franciákhoz hasonlóan továbbra is százszázalékos – a következő ellenfél vasárnap Románia lesz

Bárány Donát: Kértem, a meccslabdát tegyék el! A Loki csatára emlékezetes bajnokit játszott a Ferencváros ellen: bő negyedóra alatt mesterhármasig jutott (hét góllal már vezeti a góllövőlistát), majd eltört a járomcsontja, így még az első félidőben le kellett cserélni. A futballistával Cserháti András beszélgetett

Marco Rose: Gulácsi Péter a csapat jelene. A RB Leipzig edzője szerint a hétközi, Eintracht Frankfurt elleni meggyőző kupasiker (3–0) erőt és bátorságot adhat csapatának ahhoz, hogy a kiesés ellen küzdő Holstein Kiel otthonából elhozza a három pontot. Mohai Dominik beszámolója

A Red Bullnál már bánják Pérez korai szerződéshosszabbítását. Sergio Pérez gyenge teljesítménye miatt a Red Bullnak már nem maradt esélye a konstruktőri vb-győzelemre az idényzárón. A csapatnál azt remélték, a korai szerződéshosszabbítás jó hatással lesz pilótájukra, ám épp az ellenkezője történt. Zsoldos Barna háttéranyaga

Wladár Sándor: Kós Hubert megcsinálja! Rekordszámú nevezés, különleges látványelemek, lázas készülődés – Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke a jövő héten keddtől vasárnapig tartó budapesti rövid pályás világbajnoksággal kapcsolatban nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban. Kovács Erika írása

