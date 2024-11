Böde Dániel 40 éves koráig játszana; 2036? Olimpiarendezésben előrébb járunk, mint hét éve

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Böde Dániel csak azt bánja, hogy a vasárnapi duplája még pontot sem ért a Paksnak. A DVTK ellen 150. és 151. élvonalbeli gólját szerző paksi csatár Zombori Andrásnak elmondta, hogy a meccs végére alig bírt menni, hogy van néhány 11-es gólja is, és a következő célja a 150. akciógól, és hogy még van benne néhány év, azaz komolyan elgondolkozott azon, hogy két év múlva, 40 évesen is ott lesz a pályán. De az OTP Bank Liga 12. fordulója után nemcsak Böde, hanem a Fradi elleni debreceni pontszerzésben főszereplő Bárány Donát és a sérüléséből visszatérve a Kecskemétnek gólt is lövő Kalmár Zsolt is beszél a hétvégéről.

2036-ban olimpiát rendezhetünk – de mennyi erre az esélyünk? Győri Ferenc nemcsak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság helyszínkijelölési metódusáról, hanem a főváros és a MOB álláspontjáról, a meglévő és a még szükséges infrastruktúráról egyaránt írt, és felidézte azt is, hogy a múltban mikor mennyire voltunk attól, hogy mi legyünk a rendezők. Címlapsztori két oldalon.

Elek Gábor ősfradistaként kedden először meccsel a Fradival. A Mol Esztergom éppen 54 éves vezetőedzője ezer szállal kötődik a zöld-fehérekhez, akiknek még a csarnokuk is az édesapjáról van elnevezve, és maga is kíváncsian várja, hogy a Győr ellen szombaton kissé megszeppentnek tűnő csapata mire megy a másik magyar nagyágyúval. Papp Bálint írása.

…és még: Marco Rossi kedden keretet hirdet, a hajrában fordított az NB II-ben a Vasas, Szoboszlai, Gulácsi és Orbán a BL-ben, de nem a magyar tv-kben, minden bizonnyal eldőlt a Formula–1 világbajnoki címe.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet. Az egyre erősebb vívóutánpótlással, a budvai ifjúsági ökölvívó-világbajnoksággal és a Gymnasiadén remeklő magyar fiatalokkal.

