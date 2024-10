Rossi: Ezt akartam látni a csapattól!; világszínvonalú kajak-kenu akadémia Sukorón

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A németek elleni 0–5-ből, úgy fest, talpra állt labdarúgó-válogatottunk. Marco Rossi részletesen elemezte a hollandok elleni péntek esti 1–1-et, kitért az eredendően védekező taktikára, Szoboszlai Dominik szerepére, Dárdai Márton combfájdalmára és Szalai Ádámra is, aki most debütált mellette pályaedzőként, és aki szerinte egyszer szövetségi kapitány is lehet. Dibusz Dénes pedig részletesen elmesélte, mi is történt akkor, amikor Szoboszlai kettős érintése miatt a kapunk torkában közvetett szabadrúgást kaptak a hollandok… Címlapsztori két oldalon.

Az angolok sok sebből vérezve mennek a finnekhez. Pályán a kontinens, mindenki meccsek után, közben vagy előtt áll, így Anglia is, amelyik nehezen emészti a görögöktől a Wembley-ben elszenvedett vereséget. Nemzetek Ligája-összeállítás további két oldalon.

Rosta Miklós szerint Xavi Pascual jobban ismerte őket, mint ők a volt edzőt. A bukaresti Dinamóval a héten Veszprémben csúnya vereségbe beleszaladó magyar légiós a románok korábbi edzőjét méltatta, no meg a magyar bajnokot, amely a dinamósok sajnálatára nem a Sporting elleni, hanem a klubvilágbajnokságon látott formáját futotta hazatérve a BL-ben is.

Orbán Viktor avatta fel a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémiát. Bobory Balázs ott volt, és személyesen tapasztalhatta meg, milyen világszínvonalú létesítményt húztak fel Sukorón, ami eleve több sportágat szolgál, tele van hipermodern berendezéssel – a büszke névadó és a tokiói bajnok Kopasz Bálint pedig egyaránt azt emelte ki, hogy ez az aranyos magyar kajakos és kenus jövő garanciája.

