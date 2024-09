Saldanha: Jansen azt mondta, legyek kíméletlen!; Főhet Rossi feje

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Alig több mint 110 perc alatt hat gól, ez Matheus Saldanha Üllői úti mérlege. A Ferencváros brazil csatára élete első mesterhármasát jegyezte tétmeccsen vasárnap a Puskás ellen, és Borbola Bencének azt is elmondta, hogy húsz-huszonöt gólig mindenképpen szeretne eljutni. De beszélt Varga Barnabással való játékkapcsolatáról és persze a Tottenham elleni csütörtöki Európa-liga-meccsről is.

Újabb kilenc mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája. A legnagyobb csatákat televízión mostantól nem követhetik a szurkolók, így például a keddi Arsenal–PSG csúcsmeccset sem… Címlapsztori a játékosként és edzőként mindkét csapatnál megforduló Mikel Artetával két oldalon.

Marco Rossinak keddi kerethirdetése előtt Sallai Roland sérülésével is számolnia kell. A szövetségi kapitány feje főhet, ha a Galata támadójának ágyéksérülése tényleg súlyos, ugyanakkor visszafelé is tekint, hiszen az Európa-bajnokságon és a Nemzetek Ligája eddigi két meccsén egyaránt van mit elemezni.

Ekler Zsombortól nem véletlenül vár sokat a nővére, a paralimpiai bajnok Ekler Luca. A BVSC vízilabdázója a BL-selejtezős búcsú után az Eurokupában nemcsak ragyogóan játszott, hanem oroszlánrészt is vállalt a továbbjutásból, és még a szebb napokat is látott Pro Recco elleni sikerről is be tudott számolni Patai Gergelynek.

Szabó Nóra majdnem egy percet javított a női maratoni legjobb magyar idején. A Berlini Maratonin ezzel együtt nem a rekord volt a célja, csak az egyéni csúcs megdöntése, a 2025-ös világbajnokságra pedig a ranglistáról szeretne kijutni. Szendrei Zoltán interjúja.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet: az év legjobb utánpótlásedzőivel.

