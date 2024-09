Brüsszelben kezd az El-ben a Fradi; Kapás Boglárka: Zokogni fogok…

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Szerda este kezdődik a nyolcmeccses Európa-liga-menetelés. Az Anderlecht vendégeként bemutatkozó Ferencvárosra kemény csaták várnak, Pascal Jansen az edzőváltás után új stílusú ellenfelet vár, Juhász Roland a Ferencvárosnak ad nagyobb esélyt, Philippe Rommens pedig belga létére szeretné elkeseríteni a honfitársait. Borbola Bence kétoldalas helyszíni jelentése az Anderlecht–FTC El-meccs elé.

Riccardo Piscitelli körül kerek a világ. Az Újpest Mezőkövesdről szerződtetett kapusa nyári átigazolásáról, az új lila-fehér vezetőkről és arról is beszélt Borsos Lászlónak, hogy a csapat offenzív stílusa miatt már érzi az ellenfeleken a tiszteletet, és amilyen hamar csak lehet, európai kupában szeretné védeni az újpesti kaput.

Péni István az olimpián csúnya fegyverhibákban is látja a gyengébb szereplés okát. Puskásunk újításokkal készül Los Angelesre, hiszen úgy van vele, hogy ami eddig elég volt, mostantól már nem lesz az. És mivel hiába írt többször is a fegyvergyártójának, az érdemben ezekre nem reagált, erősen gondolkozik a fegyverváltáson is. És mivel a sportlövészet kortalan sportág, egyelőre nem idegesíti magát azon, hogy ezen az olimpián sem sikerült az éremszerzés. Patai Gergely interjúja.

Kapás Boglárka a decemberi rövid pályás vb után végleg abbahagyja. Az olimpiai bronzérmes, világbajnok úszó egyre többet gondol az utolsó startfejesre, és ezek a gondolatok mindig zokogással végződnek… Párizsi 12. helyével már megbékélt, elsősorban a 400 vegyesre és a 400 gyorsra készül a vb-n, amúgy pedig a medence partján a végén nem sírni, hanem bőgni fog. Kovács Erika interjúja.

