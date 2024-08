Szappanos a szaúdi ligáról; Tarantini Nyilasi kiállításáról is beszélt

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

„A vártnál jobbak az első benyomásaim – mondta lapunknak az egyszeres magyar válogatott Szappanos Péter, aki a Pakstól igazolt a szaúdi profi ligában szereplő Al-Fateh együtteséhez. – Nagyon jó körülmények fogadtak, a stadion, az edzőpálya, az eszközpark, minden csúcskategóriás. Továbbá a klubnál is a legprofibb hozzáállással és gondolkodással találkoztam. Ami a meccseket illeti: eddig két bajnokin játszottam, és nem túlzok, közel ötven fok is lehet, ezért úgy mondanám, hogy okosan játszanak errefelé, például minden kisebb játékmegszakításnál isznak a játékosok.” Hozzátette: az Al-Fateh alakulóban lévő csapat. Sokan távoztak az előző idény után, az új igazolások folyamatosan érkeznek a kerethez, az első meccs után is hárman jöttek.

Két világbajnokságon, 1978-ban hazai pályán és 1982-ben Spanyolországban játszott Argentína színeiben, s mindkétszer találkozott a magyar válogatottal A Budapesten vendégeskedő világbajnok, 61-szeres válogatott védő, Alberto Tarantini összesen négyszer játszott a magyar válogatott ellen, a két világbajnoki mérkőzés előtt már két alkalommal is találkozott a mieinkkel. Először 1976-ban Budapesten, ahol 2–0-ra kikaptak, nem egészen egy évvel később, Buenos Airesben viszont 5–1-re győztek. Tarantini a lapunknak adott interjúban azt is felidézte, vajon jogos lehetett-e az 1978-as vb-n Nyilasi Tibor kiállítása az épp ellene elkövetett szabálytalanság miatt.

„A család miatt mindenképp Európában akartam maradni, és bár jöttek anyagilag jobb ajánlatok távolabbi országokból, Iránból, Brazíliából, úgy éreztem, most közelebb kell lennem Magyarországhoz. Ezt jeleztem a menedzseremnek, Papp Gábornak is. Szerencsére Európából is volt jó néhány megkeresésem, még Magyarországról is. Ezekből a görög szakmailag is jó kihívás – éreztem, hogy számítanak rám, ez pedig nagyon fontos volt a választásnál.” Erről is beszélt az Aszterasz Tripoliszhoz szerződő Ádám Martin lapunk munkatársainak, akik Görögországban keresték fel a Dél-Koreának búcsút intő válogatott csatárt. Az interjú Képes Sport mellékletünkben olvasható.

