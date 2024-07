Rodri jól ismeri az angol futballkultúrát; Váradi Benedek visszatért a külföldi kalandról

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Interjút olvashatnak az Európa-bajnoki döntőre készülő spanyol labdarúgó-válogatott klasszisával, Rodrival. A 28 éves, 55-szörös válogatott védekező középpályás elmondta, a Nemzetek Ligája-győzelem jelentette a fordulópontot a jelenlegi spanyol együttes életében, „mert ha nyersz, óhatatlanul kialakul benned egyfajta hit a sikerekkel kapcsolatban”. Az ellenfél angol együttesről azt mondta, „jól ismerem a futballkultúrájukat, a válogatottjuk tele van óriási tehetséggel, olyan játékosokkal, akik egymaguk képesek eldönteni a meccseket”. Személyes kedvence Phil Foden, aki egyébként klubtársa a Manchester Citynél. Az idényben több mint hatvan tétmérkőzést játszó Rodrit arról is kérdezték, hány idényt lehet ilyen terhelés mellett kibírni.

Váradi Benedek a lengyel Trefl Sopotot elhagyva két légiósévad után kettő plusz egy évre visszaigazolt a Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyhez. A Nemzeti Sportnak nyilatkozva azt mondta, egyelőre elég volt két év a külföldi kalandból. „Ha a térdműtétjeim után azt mondja valaki, hogy két év alatt litván bajnoki ezüst- és lengyel bajnoki aranyérmet szerzek, azt válaszoltam volna, hogy ne vicceljen velem. Úgy érzem, kihoztam a maximumot abból, ami bennem van külföldön, most az tűnt a legjobb döntésnek, hogy itthon folytassam a karrieremet.” Mivel Váradi közismerten rajongója a kerékpársportnak, természetesen nem hagyhattuk azt a kérdést sem, hogy szerinte ki nyeri meg az idei Tour de France-t.

A bajnok és Magyar Kupa-győztes, Bajnokok Ligája-induló Vasas Óbuda női röplabdacsapata az elmúlt hetekben több új játékos érkezését jelentette be. Utolsóként két magyar válogatottat igazolt, nekik ráadásul ugyanaz a nevelőegyesületük, s mivel mindössze két év a korkülönbség közöttük, korábban játszottak és korosztályos bajnokságot is nyertek együtt, sőt, hivatalos mérkőzésen a felnőttválogatottban is azonos napon mutatkoztak be. Képes Sport mellékletünkben bemutatjuk Boskó Ágnest és Glemboczki Zórát, akik egyaránt Békéscsabán kezdtek röplabdázni, s bár Boskó három éve már elhagyta a klubot, a sors most újra összehozta őket, mégpedig a fővárosban.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!