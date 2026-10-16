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NB I: MTK–Vasas 1–0

Mint anno Ibra az angolok ellen: a tizenhatoson kívülről szereztek ollózós gólt Irakban – videó

M. B.M. B.
2026.10.16. 20:13
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Fotó: FB/Yariga
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Newroz ollózós gól Irak
Kivételes gólt született az iraki élvonal (Stars League) 10. fordulójában megrendezett Nevroz–Al-Minaa mérkőzésen.

A találkozó 33. percében a hazaiak tunéziai játékosa, Habib Ueszlati a tizenhatos előterében mellel vett le egy ívelést, majd ollózó mozdulattal a bal felső sarokba juttatta a labdát. Az egyszeres tunéziai válogatott játékos ezt követően a szünet előtt is betalált, beállítva a 2–0-s végeredményt. 

 

Newroz ollózós gól Irak
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