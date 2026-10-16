Mint anno Ibra az angolok ellen: a tizenhatoson kívülről szereztek ollózós gólt Irakban – videó

A találkozó 33. percében a hazaiak tunéziai játékosa, Habib Ueszlati a tizenhatos előterében mellel vett le egy ívelést, majd ollózó mozdulattal a bal felső sarokba juttatta a labdát. Az egyszeres tunéziai válogatott játékos ezt követően a szünet előtt is betalált, beállítva a 2–0-s végeredményt.