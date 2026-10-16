Mint anno Ibra az angolok ellen: a tizenhatoson kívülről szereztek ollózós gólt Irakban – videó
Kivételes gólt született az iraki élvonal (Stars League) 10. fordulójában megrendezett Nevroz–Al-Minaa mérkőzésen.
A találkozó 33. percében a hazaiak tunéziai játékosa, Habib Ueszlati a tizenhatos előterében mellel vett le egy ívelést, majd ollózó mozdulattal a bal felső sarokba juttatta a labdát. Az egyszeres tunéziai válogatott játékos ezt követően a szünet előtt is betalált, beállítva a 2–0-s végeredményt.
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