Nemzeti Sportrádió

Győztes meccs után távozott Molnár Ádinék edzője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.19. 10:50
Tomasz Kaczmarek öt meccs után távozott a Rakówtól (Fotó: Getty Images)
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Raków Czestochowa Tomasz Kaczmarek Molnár Ádin
A lengyel labdarúgó-bajnokságban (Ekstraklasa) szereplő Raków a hivatalos felületein számolt be Tomasz Kaczmarek vezetőedző távozásáról.

Tomasz Kaczmareknek mindössze öt meccs jutott a Raków kispadján, a 42 éves lengyel szakember két győzelmet és három vereséget ért el csapatával. Hétvégén a Wieczysta otthonában gyűjtötték be a három pontot.

Hétfőn a klub a hivatalos felületein számolt be Kaczmarek távozásáról, de nem fejtette ki az okot. Az edző megköszönte a támogatást és a bizalmat, valamint sok sikert kívánt a Rakównak.

A Raków 11 forduló után hat ponttal az utolsó helyen áll. A lengyeleknél játszik Molnár Ádin, aki Kaczmareknél csak epizódszerepet kapott, három meccsen 41 percet játszott csereként. A korábbi MTK-játékos a Wieczysta ellen nem is volt kerettag, a második csapatban játszott.

 

Raków Czestochowa Tomasz Kaczmarek Molnár Ádin
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