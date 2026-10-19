Győztes meccs után távozott Molnár Ádinék edzője

Tomasz Kaczmareknek mindössze öt meccs jutott a Raków kispadján, a 42 éves lengyel szakember két győzelmet és három vereséget ért el csapatával. Hétvégén a Wieczysta otthonában gyűjtötték be a három pontot.



Hétfőn a klub a hivatalos felületein számolt be Kaczmarek távozásáról, de nem fejtette ki az okot. Az edző megköszönte a támogatást és a bizalmat, valamint sok sikert kívánt a Rakównak.



A Raków 11 forduló után hat ponttal az utolsó helyen áll. A lengyeleknél játszik Molnár Ádin, aki Kaczmareknél csak epizódszerepet kapott, három meccsen 41 percet játszott csereként. A korábbi MTK-játékos a Wieczysta ellen nem is volt kerettag, a második csapatban játszott.