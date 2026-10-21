Kinevezték Molnár Ádinék új edzőjét

Tomasz Kaczmarek a Wieczysta elleni győzelem után távozott az utolsó helyezett Rakówtól, amely szerdán be is jelentette az új vezetőedzőt, Dawid Szwargát.

A 36 éves tréner a 2023–2024-es idényben vezetőedzőként már irányította a lengyel csapatot, előtte két évig másodedző volt, majd Marek Papszun 2024-es visszatérése után is segítette a szakember munkáját.

Szwarga 2024 decemberében a másodosztályú Arka Gdyniához szerződött, amelyet egyből fel is vitt az Ekstraklasába, ám 2026 márciusában menesztették. Mostanáig a GKS Katowice másodedzője volt.

A Raków keretében ott van Molnár Ádin, aki nyolc bajnokin játszott, de csak egyszer volt ott a kezdőben, a legutóbbi fordulóban csak a második csapatban kapott helyet.