Nemzeti Sportrádió

Bántalmazta a játékvezetőt, aki bordatörést szenvedhetett – sajtóhír

V. J.V. J.
2026.10.15. 11:43
null
Illusztráció: Getty Images
Címkék
fegyelmi határozat megyei futball bántalmazás
A feol.hu arról ír: botrányos körülmények között ért véget szombaton a Rácalmás–Tác-Csősz labdarúgó bajnoki a Fejér megyei III. osztályban. A 3–2-es vendéggyőzelemmel záruló találkozón a hazaiak vezetőedzője, Papp Péter, majd a hajrában a csereként pályára lépő Horváth Róbert is piros lapot kapott – a játékos tettlegességig fajuló konfliktusba került a játékvezetővel.

Papp Péter vezetőedzőt már a mérkőzés 37. percében kiállították, majd a 90. percben csereként pályára lépett játékosa, Horváth Róbert is piros lapot kapott.

A Rácalmás szakosztályvezetője, Garda István a Fejér megyei hírportálnak arról beszélt: a kiállított játékos először elindult, hogy elhagyja a pályát, de miután állítólag a roma származására utaló sértő megjegyzést hallott, visszafordult a játékvezetőhöz, mivel úgy vélte, a kijelentés tőle származhatott. Bár az valójában nem derült ki, kitől származhatott a mondat, a sportvezető elmondása szerint olyan súlyos konfliktus alakult ki, hogy annak során a mérkőzést vezető Szabados Gábor bordatörést szenvedett. 

A kiállított edzőt egy mérkőzésre tiltották el, Horváth Róbertnek azonban 2034. október 10-ig, azaz nyolc évig mellőznie kell minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységet. Az MLSZ Fejér megyei igazgatósága emellett a Rácalmás egy hazai és két idegenbeli mérkőzésére szövetségi ellenőrt rendelt ki, ami meccsenként negyvenezer forintos kiadást jelent a klubnak. 

A Feol megkereste Horváth Róbertet és Szabados Gábort is, de nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

 

 

fegyelmi határozat megyei futball bántalmazás
Legfrissebb hírek

Vádat emeltek Gór-Sebestyén Júlia ellen kiskorú veszélyeztetése miatt

Téli sportok
2026.08.12. 12:14

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Nyíregyházát és a Diósgyőrt is megbüntette

Labdarúgó NB I
2026.04.01. 18:19

Huszonhatezer stoplis – Vincze András jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.03.20. 23:19

Az MLSZ pénzbüntetésre ítélte a Debreceni VSC-t és a Nyíregyháza Spartacust

Labdarúgó NB I
2026.03.05. 14:37

Itt az MLSZ válasza a győri balhéra: Borbély Balázst és Sergio Navarrót is eltiltották

Labdarúgó NB I
2026.02.05. 14:24

Jégkorong Erste Liga: két-két meccsre tiltották el Szalmát és Mozert

Jégkorong
2025.09.28. 15:41

Az MLSZ súlyos büntetést szabott ki az Újpestre

Labdarúgó NB I
2025.08.06. 18:23

Norvégia: ejtette a vádat Ingebrigtsen apja ellen a bíróság

Atlétika
2025.06.16. 13:33