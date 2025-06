A Csíkszereda megegyezett Ferenczi János szerződtetéséről – NS-infó

A 34 éves középpályás – amint Szondy Zoltán klubelnök a Nemzeti Sportnak megerősítette – a román élvonalba frissen feljutott székelyföldi klubbal tárgyal, és bár szerződést még nem írt alá, elviekben már megegyezett új együttesével. Kétszeres válogatott játékosként Ferenczi lehet az évek során számos anyaországi játékost foglalkoztató Csíkszereda első olyan futballistája, aki a nemzeti együttesben is szerepelt.

A klubelnök azt is elmondta, hogy a Vasastól tavaly kölcsönvett Szilágyi Szabolcs játékjogát is végleg megszerezték. A 21 éves, kolozsvári születésű középpályás román állampolgárként a Superligában is érvénybe lépő 5+6-os szabály miatt is fontos szerepet kaphat az FK-ban, amely pénzügyi okokból is ennek betartására törekszik majd.

A jelenleg otthon, majd a jövő héttől Ausztriában edzőtáborozó Csíkszereda két NB I-es csapattal is játszik majd felkészülési mérkőzést: július 25-én Sankt Pöltenben a DVSC, 29-én Szombathelyen a Paks ellen.