Vereséggel kezdett a Topolya a rájátszásban

SZERB SZUPERLIGA

FELSŐHÁZ, RÁJÁTSZÁS, 31. FORDULÓ

TOPOLYAI SC–NOVI PAZAR 1–2 (1–0)

Topolya, TSC Aréna. V: M. Sztefanovics

Topolya: Ilics – Szavics, Degenek, Djordjevics (Sós, 83.), Szt. Jovanovics – Radin (Sz. Jovanovics, 75.) – Mboungou, Sztanics, Vulics (Krsztics, a szünetben), Pantovics – Lazetics (Pejics, a szünetben). Vezetőedző: Miroszlav Vaszics

Novi Pazar: Szamcsovics – Miletics, Kurdics, Rubezsics, Bojat – Cisse, Meszarovics (Alics, 84.) – Antwi (Opara, 84.), Ljajics, Adeshina (Iszalmovics, 52.) – Mary (Vidakovics, 73.). Vezetőedző: Vladimir Gacsinovics

Gólszerző: Pantovics (32.), ill. Meszarovics (52.,), Mary (63.)

Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak, s Marko Lazetics már a 6. percben egy finom csel után 17 méterről centiméterekkel lőtt a jobb kapufa mellé. Négy perccel később a Topolya hatvan másodpercen belül kétszer is a kapufát találta el: előbb Dragoljub Szavics beadása változtatott irányt Nemanja Mileticsen, s a felső lécre pattant, a szöglet után pedig Milos Pantovics szelídítette meg a labdát, és tizenegy méterről fél fordulásból a bal kapufán csattant a lövése. Nem sok hiányzott, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat a 14. percben, amikor Antwi remek kiugratása után Dragan Bojat került ziccerbe, de az emelése nagyon gyengén sikerült, annál is inkább, mert Veljko Ilics nem vetődött el, így gond nélkül ölelte magához a labdát. A hazaiak a 32. percben szerezték meg a vezetést, amikor Pantovics mintegy 25 méterről az ellenfél kapujától átvette a labdát, egyet tolt rajta, majd kilőtte a jobb alsót, Zseljko Szamcsovics nem érhette el az erős és pontos lövést. Két perccel később a Novi Pazar is 34. perc Alekszandar Meszarovics szöglet után kapásból jobb kapufáig pattogott el, és onnan pattant vissza a mezőnybe.

Hét perc múlt el a második félidőből, amikor egy bal oldali szöglet után Numan Kurdics középen jól vette észre a tizenhatos bal oldalán kiugrásra váró Meszarovicsot, aki remek ütemben kapta a labdát, és közelről a kapuba lőtt. A 63. percben a Novi Pazar megfordította az eredményt: Ilics kapus nagyon rosszul végzett el egy kirúgást, Milos Degenek helyett Rodney Antwihoz passzolt, aki egyből középre adott, ahol Mary megelőzve a védőjét megszerezte a vendégek második gólját. A 76. perc Petar Sztanics szöglete után Szavics és Adem Ljajics rúgott össze a tizenhatosban, a játékvezető tizenegyest ítélt a TSC-nek, de miután megnézte a felvételt, jelezte, hogy a vendégeké a labda, mivel Szavics rúgott bele Ljajics lábába. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt a Novi pazar eldönthette volna a három pont sorsát, de addig passzolgattak a vendégek, amíg Ilicsé nem lett a labda. A 90. percben Prestige Mboungou húsz méteres, a léc alá tartó lövését Szamcsovics ütötte szögletre, az öt perces bírói ráadásban a TSC még egy egyenlítési lehetőséget harcolt ki, Szavics közeli lövését azonban Szamcsovics óriási bravúrral védte, így a Novi Pazar a teljes zsákmányt elvitte Topolyáról. 1–2

A felsőház állása: 1. Crvena zvezda 31 mérkőzés/89 pont, 2. Partizan 31/63, 3. OFK Beograd 31/49, 4. Radnicski 1923 31/45, 5. Novi Pazar 31/43, 6. Vojvodina 30/42, 7. Mladost 30/42, 8. TSC 30/41. A TSC tíz nap múlva a lucsáni Mladoszt vendége lesz a 32. fordulóban.