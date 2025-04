Provokáció? Homály és fény a Benfica öltözőjében – megbüntették a Portót

A Benfica már a Dragao Stadionba érkezéskor jelezte a mérkőzés ellenőrének, hogy nincs rendben a világítás a vendégöltözőben. A portóiak elektromos hibára hivatkoztak, és bár a probléma gyors orvoslását ígérték, az nem történt meg a lefújásig, bele is került az ellenőri jelentésbe – derül ki a Bola beszámolójából.

Az ügy alighanem azért nőtt túl önmagán, mert a két klub közötti rivalizálás történelmi; Bruno Lage, a Benfica vezetőedzője nem is titkolta, hogy csapata kizökkentését célzó portói provokációt sejt a háttérben. Ha esetleg az is volt, nem jött be, mert a vendégek 4–1-re megnyerték a szombati rangadót. (Bruno Lage sem úszta meg büntetés nélkül, őt a hazai drukkerek hergelése miatt 400 euróra büntették.)

A portóiak elutasítják a provokáció vádját, sőt a problémát is jelentéktelennek minősítették arra az öltözői fotóra hivatkozva, amelyen a vendégek fényárban úszva ünneplik a győzelmüket, és amely a Benfica hivatalos közösségi oldalain is feltűnt.

🦅 Só nós sentimos assim! ❤ pic.twitter.com/8V7vPrE8Fs — SL Benfica (@SLBenfica) April 6, 2025

A lisszaboniak állítják: az öltöző megvilágítását maguk oldották meg többek között ama kábelköteg segítségével, amely a fenti fotón a hátterben, a földön, valamint a falra erősítve látható.

A portugál bajnokság tabelláját a Benfica vezeti 68 ponttal 28 forduló után, a Sporting CP 66-tal, a Braga 57-tel, a Porto 56-tal követi.