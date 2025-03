Heti program: Törökországgal játszik a magyar válogatott az NL-ben, vb-selejtezők és F1

Az előttünk álló héten a magyar labdarúgó-válogatott kétszer is játszik Törökországgal a Nemzetek Ligája osztályozójában. Európában és Dél-Amerikában is világbajnoki selejtezőket rendeznek. A Formula–1 Kínai Nagydíja vasárnap reggel rajtol. Lesz még fedett pályás atlétikai világbajnokság is.

MÁRCIUS 17., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM ROMÁN SUPERLIGA

Alsóház

19.00: Sepsi OSK–Gloria Buzau – élőben az NSO-n! FUTSAL

NB I, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Felsőház

18.30: Berettyóújfalu−Újpest

18.30: Veszprém−Nyíregyháza

20.00: Kecskemét−Haladás (Tv: M4 Sport)

Alsóház

18.50: Magyar Futsal Akadémia−Nyírbátor

19.35: Aramis SE−DEAC

20.30: Rubeola FC−TFSE TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

Világbajnokság, nők

11.00: Dánia–Norvégia (Tv: Eurosport1) KERÉKPÁR

Tajvani körverseny

14.00: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1038 (Tv: Sport2) LOVASSPORT

Grand Slam-verseny, ’s-Hertogenbosch

19.00: díjugratás (Tv: Eurosport1) SZNÚKER

The Players Championship, Telford

20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

16.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 2. forduló

ATP-challengertorna, Zadar

10.00: egyes, 1. forduló

ATP-challengertorna, Murcia

11.00: egyes, 1. forduló

WTA 125-ös torna, Antalya

9.00: egyes, selejtező, 2. forduló MÁRCIUS 18., KEDD FUTBALLPROGRAM TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: MTK Budapest–FTC-Rail Cargo Hungaria KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, KÖZÉPDÖNTŐ

5. FORDULÓ, L-CSOPORT

18.30: Nymburk (cseh)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ

20.30: Paris Basketball (francia)–Milan (olasz) MÁRCIUS 19., SZERDA FUTBALLPROGRAM U19-ES EB-SELEJTEZŐ

MÁSODIK SZAKASZ

1. CSOPORT, 1. FORDULÓ

20.00: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport) FUTSAL

NŐI VB-SELEJTEZŐ

ELITKÖR, 1. FORDULÓ

16.00: Olaszország–Magyarország, Montesilvano NŐI MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

14.00: MTK–Puskás Akadémia

17.00: ETO FC Győr–Ferencváros TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

17.00: CYEB–Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: NEKA–Mol Tatabánya KC

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Győri ETO University HT

18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect ÖTTUSA

Fedett pályás nemzetközi verseny, Budapest (Közszolgálati Egyetem)

8.30: női selejtező VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 3. FORDULÓ

19.00: Oradea (romániai)–FTC-Telekom Waterpolo MÁRCIUS 20., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

20.45: Hollandia–Spanyolország, Rotterdam (Tv: Spíler2)

20.45: Horvátország–Franciaország, Split

20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Arena4)

20.45: Olaszország–Németország, Milánó (Tv: Spíler1)

OSZTÁLYOZÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

AZ A-LIGÁÉRT

18.00: Törökország–MAGYARORSZÁG, Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Ukrajna–Belgium, Murcia

20.45: Ausztria–Szerbia, Bécs (Tv: Match4)

20.45: Görögország–Skócia, Pireusz

A B-LIGÁÉRT

18.00: Örményország–Grúzia, Jereván (Tv: Spíler2)

20.45: Koszovó–Izland, Pristina

20.45: Bulgária–Írország, Plovdiv

20.45: Szlovákia–Szlovénia, Pozsony ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

HARMADIK SZAKASZ, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

17.00: Irán–Arab Emírségek

17.00: Üzbegisztán–Kirgizisztán

19.15: Katar–Észak-Korea

B-CSOPORT

12.00: Dél-Korea–Omán

19.15: Jordánia–Palesztina

19.15: Irak–Kuvait

C-CSOPORT

10.10: Ausztrália–Indonézia

11.35: Japán–Bahrein

19.15: Szaúd-Arábia–Kína DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

13. FORDULÓ

Péntek, 0.00: Paraguay–Chile, Asunción

Péntek, 1.45: Brazília–Kolumbia, Brazíliaváros

Péntek, 2.30: Peru–Bolívia, Lima FUTSAL

NŐI VB-SELEJTEZŐ

ELITKÖR, 2. FORDULÓ

16.00: Magyarország–Portugália, Montesilvano TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ÖTTUSA

Fedett pályás nemzetközi verseny, Budapest (Közszolgálati Egyetem)

8.30: férfi selejtező

17.00: női rangsoroló körvívás KOSÁRLABDA

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ

19.00: Monaco (francia)–Fenerbahce (török)

19.00: Olympiakosz (görög)–Crvena zvezda (szerb)

20.15: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz)

20.30: Baskonia (spanyol)–Bayern München (német)

20.45: Real Madrid (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia) RÖPLABDA

Női Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés

20.00: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza

Az 5–8. helyért, 1. mérkőzés

18.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Pro Recco (olasz)–VasasPlaket MÁRCIUS 21., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

20.45: Málta–Finnország, Ta'Qali

20.45: Lengyelország–Litvánia, Varsó (Tv: Spíler2)

H-CSOPORT

18.00: Ciprus–San Marino, Larnaca (Tv: Spíler2)

20.45: Románia–Bosznia-Hercegovina, Bukarest (Tv: Arena4)

K-CSOPORT

20.45: Andorra–Lettország, Andorra La Vella

20.45: Anglia–Albánia, London (Tv: Spíler1) DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

13. FORDULÓ

22.00: Ecuador–Venezuela, Quito

Szombat, 0.30: Uruguay–Argentína, Montevideo TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ASZTALITENISZ

Országos bajnokság, Cegléd ATLÉTIKA

Fedett pályás világbajnokság, Nancsing, 1. nap (4 döntő)

3.05: női ötpróba (Krizsán Xénia, Szűcs Szabina) 60 m gát

3.50: női ötpróba magasugrás

6.10: férfi 400 m előfutam (Molnár Attila, Enyingi Patrik), férfi 60 m előfutam (Illovszky Dominik)

6.15: női ötpróba súlylökés

11.30: férfi magasugrás, döntő

11.45: női ötpróba távolugrás

12.45: női súlylökés, döntő

13.10: férfi 60 m elődöntő

13.50: férfi 400 m elődöntő

14.08: női ötpróba 800 m, döntő

14.20: férfi 60 m, döntő FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

4.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

8.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ

20.15: Panathinaikosz (görög)–Alba Berlin (német)

20.30: Barcelona (spanyol)– Zalgiris Kaunas (litván)

20.45: Partizan Beograd (szerb)–Anadolu Efes (török) ÖTTUSA

Fedett pályás nemzetközi verseny, Budapest (Közszolgálati Egyetem)

9.00 és 12.30: női elődöntő

15.30: férfi rangsoroló körvívás RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzések

18.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

20.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC

20.00: MAFC–Pénzügyőr SE

A 9–11. helyért

19.00: MEAFC-Peka Bau–Vidux-Szegedi RSE

Női Extraliga, elődöntő, 2. mérkőzés

17.00: Kaposvári NRC–Vasas Óbuda MÁRCIUS 22., SZOMBAT FUTBALLPROGRAM EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

I-CSOPORT

18.00: Moldova–Norvégia, Chisinau (Tv: Spíler2)

20.45: Izrael–Észtország, Debrecen (Tv: Arena4)

J-CSOPORT

15.00: Liechtenstein–Észak-Macedónia, Vaduz (Tv: Spíler2)

20.45: Wales–Kazahsztán, Cardiff (Tv: Spíler1)

L-CSOPORT

18.00: Montenegró–Gibraltár, Niksic (Tv: Spíler1)

20.45: Csehország–Feröer, Hradec Králové (Tv: Spíler2) U19-ES EB-SELEJTEZŐ

MÁSODIK SZAKASZ

1. CSOPORT, 2. FORDULÓ

20.00: Dánia–Magyarország (Tv: M4 Sport) NB III

21. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: DVSC II–Facultas-Tiszafüredi VSE

11.00: Kisvárda Master Good II–Eger SE

14.00: Füzesabony SC Erőss Út–Nyíregyháza Spartacus II

14.00: FC Hatvan–Diósgyőri VTK II F4R

14.00: SBTC–Putnok FC

14.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–DEAC

14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Mátészalkai MTK

14.00: Karcagi SE–Sényő FC Selyem-Ber

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Gyirmót FC Győr II

14.00: Komárom VSE–Dorogi FC

14.00: Balatonfüredi FC–Érdi VSE

14.00: Kelen SC–Puskás Akadémia FC II

14.00: III. Ker. TVE–Credobus Mosonmagyaróvár

14.00: Budaörs–ETO Akadémia

14.00: VSC 2015 Veszprém–Szombathelyi MÁV Haladás VSE

18.00: FC Sopron–Bicskei TC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Monor SE

11.00: Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC

14.00: Csepel SC–Szegedi VSE

14.00: BKV Előre–Tiszakécskei LC

14.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE

14.00: Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE

14.00: ESMTK–Kecskeméti TE 1911 II

14.00: Szolnoki MÁV FC–Pénzügyőr SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–FC Főnix

14.00: Szekszárdi UFC–Ferencvárosi TC II

14.00: Dunaharaszti MTK–Pécsi MFC

14.00: BFC Siófok–FC Dunaföldvár

14.00: PTE-PEAC–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

14.00: Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest II

14.00: FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE ANGOL LEGUE TWO

38. FORDULÓ

13.30: Notts County–Crewe (Tv: Match4) NŐI NB I

16. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–Budapest Honvéd FC

15.00: Szent Mihály–DVTK

15.00: Viktória FC–Pécsi MFC TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ASZTALITENISZ

Országos bajnokság, Cegléd ATLÉTIKA

Fedett pályás világbajnokság, 2. nap (9 döntő)

3.05: férfi hétpróba (Gálpál Zsombor) 60 m

3.10: női rúdugrás döntő

3.25: férfi 60 m gát elődutam (Eszes Dániel, Szeles Bálint)

3.45: férfi hétpróba távolugrás

4.15: női 60 m előfutam (Takács Boglárka)

5.10: férfi hétpróba súlylökés

11.34: férfi rúdugrás döntő

11.37: férfi hétpróba magasugrás

12.05: női 3000 m döntő

12.10: női hármasugrás, döntő

12.25: férfi 3000 m döntő

12.50: férfi 60 m gát elődöntő

13.15: női 60 m elődöntő

13.44: női 400 m döntő

13.55: férfi 400 m döntő

14.05: férfi 60 m gát döntő

14.18: női 60 m döntő FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

4.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

8.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! FUTSAL

NŐI VB-SELEJTEZŐ

ELITKÖR, 3. FORDULÓ

16.00: Magyarország–Svédország, Montesilvano KERÉKPÁR

10.15: Milánó–Sanremo egynapos országúti klasszikus, 289 km (Valter Attila) KÉZILABDA

FÉRFI NB I

16.00: One Veszprém HC–ETO University HT

17.00: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK

18.00: FTC-Green Collect–CYEB–Budakalász

18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE

18.00: NEKA–Eger Eszterháty SzSC

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–MTK Budapest

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC

18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC

18.00: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Moyra-Budaörs

18.00: Vasas SC–Szombathelyi KKA

18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (PÉCS)

ELŐDÖNTŐ

17.00: SERCO UNI Győr–TFSE-MTK

20.00: DVTK HUNTHERM–NKA Universitas Pécs

FÉRFI NB I

17.00: NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: DEAC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: MVM-OSE Lions–PVSK-VEOLIA

18.00: Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend ÖTTUSA

Fedett pályás nemzetközi verseny, Budapest (Közszolgálati Egyetem)

9.00 és 12.30: férfi elődöntő RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés

17.00: GreenPlan-VRCK–DEAC VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Orizzonte Catania (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

FÉRFI OB I

15.30: FTC-Telekom Waterpolo–Genesys OSC Újbuda

16.00: Szolnoki Dózsa Praktiker–PVSK-Mecsek Füszért

17.00: Szegedi VE–UVSE

18.00: Kaposvári VK–Metalcom Szentes

18.30: ONE Eger–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: EPS-Honvéd–DVSE-Master Good MÁRCIUS 23., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Spanyolország–Hollandia, Valencia (Tv: Spíler2)

20.45: Franciaország–Horvátország, Saint-Denis

20.45: Portugália–Dánia, Lisszabon (Tv: Arena4)

20.45: Németország–Olaszország, Dortmund (Tv: Spíler1)

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

AZ A-LIGÁÉRT

18.00: MAGYARORSZÁG-Törökország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Szerbia–Ausztria, Belgrád (Tv: Spíler2)

18.00: Skócia–Görögország, Glasgow (Tv: Match4)

20.45: Belgium–Ukrajna, Genk

A B-LIGÁÉRT

15.00: Grúzia–Örményország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

18.00: Izland–Koszovó, Murcia

18.00: Szlovénia–Szlovákia, Ljubljana (Tv: Spíler1)

20.45: Írország–Bulgária, Dublin NB III

21. FORDULÓ

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Majosi SE–Bonyhád VLC NŐI NB I

16. FORDULÓ

13.30: Astra Hungary–Puskás Akadémia

15.00: Szekszárdi UFC–Soroksár TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ASZTALITENISZ

Országos bajnokság, Cegléd ATLÉTIKA

Fedett pályás világbajnokság, 3. nap (12 döntő)

3.05: férfi hétpróba Gálpál Zsombor) 60 m gát

3.16: női távolugrás döntő

4.08: férfi 4x400 m előfutam

4.15: férfi hétpróba rúdugrás

4.55: női magasugrás döntő

12.40: férfi távolugrás döntő

12.46: férfi súlylökés döntő

13.02: férfi hétpróba 1000 m döntő

13.15: férfi 1500 m döntő

13.28: női 1500 m döntő

13.40: férfi 800 m döntő

13.48: női 800 m döntő

13.57: női 60 m gát döntő

14.07: férfi 4x400 m döntő

14.18: női 4x400 m döntő FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

8.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! KÉZILABDA

FÉRFI NB I

16.00: Mol Tatabánya KC–Dabas KC

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–PLER-Budapest KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (PÉCS)

17.00: a 3. helyért

20.00: döntő

FÉRFI NB I

17.00: Sopron KC–Alba Fehérvár ÖTTUSA

Fedett pályás nemzetközi verseny, Budapest (Közszolgálati Egyetem)

12.00: női döntő

15.00: férfi döntő RALI

Szafari-rali, a világbajnokság 3. futama, Naivasha (Kenya) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, a 9–12. helyért

17.00: Dunaújvárosi KSE–Dág KSE VÍZILABDA

FÉRFI OB I

20.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket