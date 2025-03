A Real Madrid védője debütálhat a spanyol válogatottban, Kerkez csapattársának még várnia kell

A spanyolok először március 20-án Amszterdamban lépnek pályára Hollandia ellen a Nemzetek Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésen, majd három nap múlva Valenciában találkozik egymással a két csapat. José Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya pénteken délben hirdette ki keretét a két összecsapásra.

Első alkalommal kapott meghívót a Real Madridban nagyszerű teljesítményt nyújtó 22 éves középső védő, Raúl Asencio, sérülés miatt viszont kimaradt az amúgy stabil csapattagnak számító Aymeric Laporte és Dani Vivian. Az Európa-bajnokságon meghatározó játékosok közül Lamine Yamal és Nico Williams is ott van persze a nevezettek között. A legtöbb játékost – szám szerint hatot – most is az FC Barcelona adja a válogatottnak.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Betisben idén remeklő Isco is visszatérhet a válogatottba, a tapasztalt játékmester azonban végül nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól. Ugyancsak jó esélye volt a keretbe kerülésre Kerkez Milos bournemouth-i csapattársának, Dean Huijsennek is, ám egyelőre neki is várnia kell a meghívóra.

A SPANYOL KERET

Kapusok: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad)

Védők: Óscar Mingueza (Celta Vigo), Inigo Martínez (FC Barcelona), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Raúl Asencio (Real Madrid), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Középpályások: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Marc Casadó (FC Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (Villarreal), Pedri (FC Barcelona)

Csatárok: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Ferran Torres (FC Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (FC Barcelona), Ayoze Pérez (Villarreal), Álvaro Morata (AC Milan), Bryan Zaragoza (Osasuna), Samu Omorodion (FC Porto), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)